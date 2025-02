No Show Rural, IDR-Paraná e Adapar debatem plano para erradicar doenças bovinas

Garantir o padrão elevado de qualidade do rebanho paranaense é uma das missões do Estado. Para isso, há necessidade de prevenção, controle e erradicação de doenças, entre elas a brucelose e a tuberculose animal, que foram tema de discussão nesta terça-feira (11) no Show Rural Coopavel, que acontece em Cascavel, no Oeste do Estado.

Uma comissão formada por servidores do IDR-Paraná e da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) se reuniu para debater o Plano de Trabalho - Controle Sanitário Rebanho IDR-Paraná, no estande do Sistema de Agricultura (Seagri).

O plano tem como objetivo garantir a execução de medidas e procedimentos de controle sanitário de acordo com o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT) nos rebanhos bovinos e bubalinos também nas propriedades e agroindústrias assistidas pelo IDR-Paraná, incluindo o rebanho próprio do instituto e nas unidades de referência.

O secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza, sinalizou a importância da certificação de livre de brucelose e tuberculose animal. “Quando a gente coloca uma placa sinalizando que uma propriedade é certificada, a sociedade valoriza, agrega valor ao produto”, afirmou.

O diretor-presidente da Adapar, Otamir Martins, destacou a importância da união. “É um projeto interessante que envolve os extensionistas do IDR-Paraná para avançarmos ainda mais juntos rumo à erradicação da brucelose e tuberculose para potencializar ainda mais este ramo que é tão grande no Paraná”, disse.

Entre os objetivos do plano também está o auxílio à Adapar nas campanhas municipais de vacinação contra brucelose para incentivar a imunização de rebanhos. Isso inclui unidades de pesquisa do IDR-Paraná, unidades de referência dos programas estaduais de pecuária de leite, corte e agroindústria do instituto. Também inclui apoiar o Programa de Fomento Touros Purunã e atender às exigências sanitárias para participação em feiras agropecuárias.

Para o presidente do IDR-Paraná, Richard Golba, a união das forças no governo estadual é importante, mas ele destacou também a necessidade de as prefeituras e de todos os produtores se envolverem no processo em favor da qualidade do rebanho. “É importante que os municípios e todos aqueles que nele moram entrem juntos nessa missão de elevar ainda mais a qualidade do rebanho, é lá que as coisas acontecem e é o município quem mais ganha com isso”, disse.

CERTIFICADO– Durante a reunião também foi entregue a certificação de propriedade livre de brucelose e tuberculose para a agroindústria assistida pelo IDR-Paraná, Estância Baobá, no município de Jaguapitã, no Norte. A agroindústria adotou a criação agroecológica de vacas e ovelhas, para a produção principalmente de queijos, que já receberam diversos prêmios pela qualidade.

“Não adianta apenas produzir um leite, um queijo saboroso, a qualidade também está na sanidade e essa certificação comprova isso”, afirmou Lívia Trevisan, proprietária da agroindústria.