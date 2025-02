Com recorde de público já na abertura, Show Rural é vitrine para todos os públicos

O primeiro dia de visitação oficial do 37º Show Rural Coopavel estabeleceu um novo recorde de público. Foram 56.510 visitantes circulando pelo parque em Cascavel, no Oeste, na segunda-feira (10), superando a marca da edição anterior, que havia registrado 55.356 pessoas. A feira, que acontece até sexta-feira (14), reúne mais de 600 expositores do Brasil e do exterior e tem expectativa de atrair cerca de 350 mil visitantes.

Com o tema "Nossa natureza fala mais alto", a edição deste ano reforça o compromisso do agronegócio com a sustentabilidade e a inovação tecnológica. A entrada no evento é gratuita, o que facilita o acesso a produtores rurais, pesquisadores, estudantes e empresários que buscam novidades e oportunidades de negócios no setor agropecuário.

O vice-governador Darci Piana já visitou a feira durante a abertura e passou a tarde desta terça-feira (11) visitando estandes. Durante a segunda visita, destacou a importância do evento para o agronegócio paranaense e para o desenvolvimento econômico do estado. “É evento de oportunidades. Oportunidades de negócios, conhecimento e de acesso às mais recentes tecnologias que melhoram a vida de quem vive do campo”, disse.

Na edição do ano passado, o Show Rural registrou a marca de R$ 6,1 bilhões comercializados, sendo o recorde desde a primeira edição da feira, que acontece desde 1989.

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza, ressaltou que a feira vai além da tecnologia, sendo um ambiente de oportunidades para produtores de todos os portes. “Não é só o mais importante evento de perfil tecnológico do Paraná. Hoje, ele se tornou o maior do Brasil nesse perfil. Aqui, produtores encontram inovações que podem transformar suas atividades, desde grandes empresários até agricultores familiares”, afirmou.

Com a presença de especialistas e expositores de diversos segmentos, o evento apresenta soluções que atendem às novas necessidades do setor agropecuário. “A agricultura está mudando. O Paraná tem apenas 13% da sua população no campo, então é fundamental buscar inovações para fazer mais com menos, tornando a produção mais eficiente e sustentável”, acrescenta o secretário.

PÚBLICO- Entre as atrações promovidas pelo Governo do Estado, os espaços mais procurados são o do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR-Paraná). No total, o IDR-PR está presente nesta edição do Show Rural em 25 mil metros quadrados . Entre as atrações, uma estufa demonstra técnicas avançadas de horticultura com cultivo protegido e produção isenta de agrotóxicos. Segundo o engenheiro agrônomo do Instituto, Erivan Marreiros, o objetivo é mostrar ao produtor rural um manejo ecológico e rentável. “Além dos produtores, recebemos muitos visitantes urbanos, incluindo estudantes que têm a oportunidade de conhecer de perto como são produzidos os alimentos que consomem”, explica.

O produtor Watson Burzinski, de Matelândia, aproveitou a visita para se aprofundar no cultivo de pimentão. “Aqui tem de tudo: novidades em máquinas, cultivares, herbicidas, inseticidas. A gente sempre procura inovar. Já plantei pimentão no passado e, com as informações que encontrei aqui, acho que posso retomar o cultivo, dá para arriscar”, comenta.

A feira também atrai jovens interessados no setor. João Victor Lovatel, estudante do ensino médio em Assis Chateaubriand, participou pela primeira vez do evento e destacou o impacto da experiência. “Tem muitos estandes que trazem conhecimento para quem está na área técnica, e isso ajuda bastante na nossa formação”, diz.

NEGÓCIOS- O Governo do Paraná também marca presença no evento por meio do programa Anjo Inovador, que trouxe para a feira 16 startups beneficiadas pelo projeto . Empresas selecionadas pelo programa estadual de incentivo a startups, o Paraná Anjo Inovador, estão apresentando produtos e serviços inovadores voltados para o agronegócio e outras áreas. Em dois editais, o programa já destinou R$ 37 milhões para impulsionar o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas.

“Estar aqui no Show Rural é uma vitrine para novas parcerias e negócios. O contato direto com produtores e empresas do setor nos permite entender melhor as demandas do mercado e aprimorar nossos produtos”, salienta Fernando Osmarini, CEO da Smart CRM Leadfinder, uma das startups presentes.

PROGRAMAÇÃO- Nesta quarta-feira (11), o governador Carlos Massa Ratinho Junior participa da feira, a partir das 9h.O evento segue aberto ao público até sexta-feira (14), das 8h às 18h.