IDR-Paraná reafirma compromisso de trabalho em parceria com Cascavel

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) reafirmou seu compromisso de assistência rural com o município de Cascavel nesta segunda-feira (10), no estande do Sistema de Agricultura do Paraná, no Show Rural Coopavel. O Termo de Cooperação foi assinado pelo secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza, o presidente do IDR-Paraná, Richard Golba, e o prefeito da cidade, Renato Silva.

Esse é o primeiro dos termos que devem ser renovados pelos prefeitos dos 399 municípios paranaenses, com o intuito de dar continuidade ao trabalho de parceria. O termo é válido durante o mandato do prefeito que oficializou o ato e garante assistência do instituto para promover ações integradas de assistência técnica e extensão rural e para ações visando à melhoria econômica, social e ambiental da população rural.

“É importante estarmos reafirmando esse compromisso. Esse termo é muito significativo para o produtor rural, pois garante informações e o acompanhamento adequado”, salientou o secretário Natalino Avance de Souza.

“Nós temos uma agricultura fortíssima, mas precisamos avançar muito. Junto com o IDR-Paraná podemos melhorar ainda mais a vida dos moradores de Cascavel”, disse o prefeito de Cascavel, Renato Silva.

SHOW RURAL - Idealizado e organizado pela Coopavel (Cooperativa Agroindustrial de Cascavel) desde 1989, o Show Rural tem como objetivo difundir conhecimento e tecnologia a produtores, técnicos e profissionais que se dedicam à agropecuária. É considerado um dos maiores eventos do gênero na América Latina. O evento acontece nesta semana, entre os dias 10 e 14.