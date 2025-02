Governador reafirma compromisso com desenvolvimento sustentável do agronegócio durante lançamento da Expodireto Cotrijal

O governador Eduardo Leite participou, na manhã desta segunda-feira (10/2), do lançamento da 25ª Expodireto Cotrijal, realizado no Hotel Deville, em Porto Alegre. A feira agropecuária ocorrerá em Não-Me-Toque entre os dias 10 e 14 de março.

A Expodireto Cotrijal, uma das principais feiras do agronegócio no Brasil, chega à sua 25ª edição com o propósito de aproximar produtores rurais de órgãos de pesquisa e empresas geradoras de tecnologia, além de ampliar oportunidades de negócios e promover debates fundamentais para o setor. O evento também facilita o acesso dos produtores a linhas de crédito que podem impulsionar o desenvolvimento da produção gaúcha.

Durante o evento, o governador Eduardo Leite reafirmou o compromisso do Estado em apoiar os produtores para que possam crescer de forma sustentável. “Da porteira para fora, estamos fazendo nosso trabalho e entregando infraestrutura e estradas para que o produtor possa levar seu produto onde precisa. Também melhoramos o enfrentamento ao abigeato, criando ferramentas para reduzir o índice e atingir o menor número registrado na história do Rio Grande do Sul”, afirmou.

Leite também destacou iniciativas voltadas ao fortalecimento da irrigação no Estado. “Mas sabemos que, da porteira para dentro, o produtor precisa igualmente de apoio e para isso temos trabalhado em nossa política para aumentar a irrigação no Estado. Melhoramos também o fluxo para liberar a implantação de pivôs de irrigação e instituímos a licença única para facilitar que os micros e pequenos empreendimentos enfrentassem menos burocracia para a reservação de água, entre muitas outras ações que foram feitas e que ainda virão para robustecer o agro do nosso Estado”, concluiu.

Além disso, o governador mencionou o Supera Estiagem, programa lançado em 2023 para auxiliar produtores rurais afetados pelos períodos de seca que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos anos.

História e estrutura

Na abertura do evento, o presidente da Cotrijal e da Expodireto, Nei César Manica, relembrou a trajetória da feira desde sua criação. “Nessa caminhada de 25 anos, tivemos grandes desafios na Expodireto. Dentro do conceito que apresentamos lá no ano 2000, conseguimos estruturar um parque de exposição que começou com 32 hectares e hoje tem 132 hectares, após as ampliações feitas no período. Criamos também premiações para homenagear figuras e empresas que ajudam o setor a se desenvolver”, ressaltou.

Ao lado de Leite, Nei César Manica destacou a relevância do cooperativismo na história da Expodireto -Foto: Vitor Rosa/Secom

“É importante destacar a relevância do cooperativismo na história da Expodireto, que hoje pertence a todo o Rio Grande do Sul. Tudo isso contribuiu para que a feira se tornasse um divisor de águas em conhecimento, trazendo empresas globais com o que há de mais inovador em tecnologia e equipamentos”, destacou Manica.

Para a edição de 2025, a expectativa é que a Expodireto receba cerca de 300 mil visitantes ao longo dos cinco dias de evento. O parque de exposições onde a feira acontece está dividido em setores dedicados a máquinas e equipamentos agrícolas, produção vegetal e animal, agricultura familiar, meio ambiente, pesquisa e serviços voltados ao campo.