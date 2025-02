Em Divinópolis, Governo do Tocantins participa do 2º Festival do Buriti e Feira Agrocultural

Governo do Tocantins incentiva a produção agroextrativista sustentável dos diversos frutos do cerrado - Foto: Seagro/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), participa do2º Festival do Buriti e Feira Agrocultural, em Divinópolis, região central do Estado. O evento ocorre nos dias 13 e 14 de fevereiro, na feira coberta da cidade. O buriti é um dos frutos pertencente às cadeias produtivas agroextrativista do cerrado tocantinense.

A engenheira agrônoma da Seagro e uma das organizadoras do evento, Francisca Marta Barbosa, explica que o Festival do Buriti, em Divinópolis, fortalece a região da Área de Preservação Ambiental (APA) Cantão, tendo como objetivo primordial incentivar o agroextrativismo na agricultura familiar. “A intenção é promover a geração de renda e organização das mulheres agroextrativistas, com seus produtos derivados dos frutos do cerrado e, incentivar a comercialização”, afirma.

Ao falar sobre a realização do evento, a vice-presidente da Associação das Mulheres Agroextrativistas (AMA Cantão), Maria do Socorro, destaca a riqueza dos frutos do Cerrado e sua importância para a economia local e a saúde. “O Cerrado é muito rico, é nossa medicina natural”, afirmou a presidente, reforçando a necessidade de preservação e o uso sustentável dos recursos naturais.

Exposição

O evento conta com 18 expositores na feira agroextrativista, proporcionando aos visitantes a oportunidade de conhecer produtos derivados do buriti e de outros frutos do Cerrado. O festival reforça a importância da pesquisa e da valorização da biodiversidade local como fonte de renda e desenvolvimento sustentável.

Na programação do evento consta palestra sobreAgentes de Economia Popular e Solidária, concurso gastronômico e shows musicais.

Fruto

O buriti é uma das plantas que são símbolos do Cerrado e sua diversidade de uso tornou-o conhecido como aÁrvore da Vida. Além de fornecer matéria-prima para remédios, alimento, artesanato e abrigo, o buriti desempenha um papel importante para a manutenção de nascentes e cursos d’água no Cerrado, sendo assim fundamental para o ecossistema e para as populações que nele vivem. A polpa extraída do fruto do buriti é um produto amplamente comercializado e consumido pelas populações rurais e urbanas em grande parte do país.

O sabor exótico do buriti está ganhando cada vez mais espaço em sorveterias nas grandes cidades, apontando para um mercado promissor que exigirá cada vez mais organização das comunidades produtivas e também atenção dos gestores públicos para a viabilização da atividade extrativista.

Parceiros

São parceiros no evento a Associação das Mulheres Agroextrativistas (AMA Cantão), Prefeitura Municipal de Divinópolis, Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).