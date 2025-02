Segurança Pública é fortalecida com construção do complexo da Polícia Civil do Estado de Rondônia

A construção do complexo da Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), que abrigará o Instituto de Identificação Civil e Criminal (IICC), a Delegacia-Geral de Polícia Civil e a Delegacia Especializada de Porto Velho, representa um marco no fortalecimento da segurança pública no estado, ampliando a capacidade operacional e a qualidade dos serviços prestados à população. O projeto é resultado de um convênio entre o governo de Rondônia e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Executado pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e fiscalizado pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), a iniciativa busca modernizar o atendimento ao cidadão e proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais da segurança pública.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, construções de novos espaços de segurança pública é mais que um investimento em infraestrutura, é uma ação do governo para fortalecer, ainda mais, a segurança e o bem-estar da população.

MODERNIDADE E EFICIÊNCIA

Com um investimento de R$ 14.885.379,15 milhões, oriundos de emenda parlamentar da Bancada Federal de Rondônia e repassados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o complexo será uma estrutura moderna e eficiente, garantindo mais agilidade, segurança e qualidade nos serviços oferecidos à população rondoniense.

ACESSO A SERVIÇOS

Ao integrar os serviços em um único local, o complexo facilitará o acesso dos cidadãos aos serviços de identificação, investigação e atendimento policial. Essa centralização também proporcionará maior agilidade e eficiência nas operações. Assim como, deixará o local mais confortável para a população.

De acordo com o secretário da Seosp, Elias Rezende, a construção de um espaço completo e bem estruturado como este contribui para a melhoria do atendimento à população que vão em busca de serviços, bem como representa um investimento para os policiais que atuam nas unidades.