Totens de segurança são realocados para intensificar proteção em residenciais populares de Porto Velho

Para ampliar a segurança e efetividade da cobertura policial nos residenciais populares de Porto Velho, o governo de Rondônia realizou a realocação de totens de monitoramento e módulos de segurança, para regiões estratégicas da cidade. A medida fortalece a segurança dos moradores dos complexos habitacionais, para proporcionar um monitoramento mais eficiente e ampliar a capacidade de resposta das forças policiais.

A realocação dos totens, realizada através da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), faz parte de um conjunto de ações do governo voltadas ao fortalecimento da segurança pública e redução dos índices de criminalidade. A expectativa é que a medida traga mais tranquilidade aos moradores e auxilie no combate à violência urbana.

Os totens são equipados com câmeras de alta resolução, sistema de áudio para comunicação direta com as autoridades e botões de emergência que podem ser acionados em situações de risco.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a medida é fundamental para proteção da população. “A realocação dos totens permite um monitoramento mais eficaz das áreas. Com isso, garantimos mais segurança aos moradores dos condomínios e proporcionamos uma resposta mais ágil e eficiente das forças de segurança em casos de emergência”, salientou.

O secretário da Sesdec, Felipe Bernardo Vital, enfatizou os benefícios da ação. “Essa reestruturação dos equipamentos é fruto de estudos técnicos que apontaram a necessidade de reforçar a vigilância em determinadas regiões, fortalecendo o trabalho da polícia e assim inibir a criminalidade.”

Os equipamentos foram instalados nos condomínios: