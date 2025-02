Banda do Vai Quem Quer anuncia mega adesivaço para o próximo sábado, 8

Os foliões mais empolgados e amantes de marchinhas já podem se preparar para o mega adesivaço da Banda do Vai Quem Quer (BVQQ). O evento será realizado no próximo sábado (8), a partir das 8h, na sede do bloco (Av. Joaquim Nabuco, 2368 – Centro). A ação tem como objetivo divulgar o maior bloco de Carnaval de rua da região Norte e convidar os foliões a caírem na folia.

Segundo a presidente da agremiação, Siça Andrade, serão distribuídos 100 adesivos. "Queremos deixar nossa marca. Os veículos circularão pela cidade, levando nossa proposta e fortalecendo o convite aos demais foliões para estarem na avenida no sábado de Carnaval (1º de março). Espero que aproveitem este momento", disse.

Siça informou que os participantes que conseguirem adesivar seus carros ganharão um abadá para curtir o desfile com descontração e segurança. "É uma forma de divulgarmos ainda mais a Banda, nos veículos, que ficam rodando pela cidade e em troca de divulgação, vamos dar um abadá para cada carro adesivado”, disse.

2º lote de abadás

Quem não conseguir adesivar o carro poderá adquirir o abadá do 2º lote por R$ 100. Os pontos de venda são a sede da banda e museu, a Nasapan Festas e Nova Era Supermercados (todas as unidades). O pagamento pode ser feito em dinheiro, cartão de crédito/débito ou PIX. O contato do setor de vendas é (69) 99260-6552 (WhatsApp).

Desfile 2025

O desfile da Banda do Vai Quem Quer em 2025 está marcado para o dia 1º de março, com concentração às 15h na Praça das Caixas D'água, no Centro de Porto Velho.

