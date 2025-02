Boletim agrometeorológico analisa chuvas de janeiro no cenário agrícola do Paraná

Foto: Reprodução/Secom Paraná

AGRICULTURA - O texto a seguir é uma análise da influência das condições climáticas de janeiro sobre as principais culturas agrícolas do Estado, com base nos boletins semanais e diários elaborados pelos técnicos do Departamento de Economia Rural do Paraná – DERAL.

Em janeiro, o desenvolvimento das culturas agrícolas no Paraná foi de modo geral satisfatório favorecido pelas chuvas ocorridas na segunda quinzena.

MILHO 1ª SAFRA - As condições climáticas contribuíram para o bom desenvolvimento da cultura do milho durante o mês de janeiro. A grande maioria das lavouras foi classificada como boa (93%), com o restante apresentando desenvolvimento médio. Iniciou-se a colheita em janeiro e no final do mês já havia colhido 11% da safra, 60% encontravam-se na fase de maturação, 39% estavam na fase de enchimento dos grãos e 1% na fase de floração. Já a colheita de milho para silagem está bem avançada, com produtividade e qualidade superior a safra anterior.

MILHO 2ª SAFRA -Em janeiro iniciou a semeadura do milho 2ª safra e até o final do mês 28% tinha sido semeado. A grande maioria das lavouras foi classificada como boa (99%).

FEIJÃO 1ª SAFRA -Até o final de janeiro, 97% do feijão primeira safra já tinham sido colhidos. As produtividades foram altas na região Sul, onde se concentra 74% da safra. O destaque foi a região dos Campos Gerais com produtividade de 2.378 kg/ha, valor atingido devido ao investimento em tecnologia aliado à condição climática favorável. Atualmente, a produtividade média paranaense é de 2.020 kg/ha, a segunda melhor já verificada, atrás dos 2.075 kg/ha produzidos na safra 2019/2020.

FEIJÃO 2ª SAFRA - Até o final de janeiro, 38% do feijão segunda safra já tinham sido semeado. A grande maioria das lavouras foi classificada como boa (95%), com o restante apresentando desenvolvimento médio.

SOJA -Em janeiro iniciou a colheita da soja e 23% foi colhida até o final do mês, com produtividade abaixo do esperado. A seca e as altas temperaturas ocorridas na primeira quinzena de janeiro, que gerou alta evapotranspiração e aumento do déficit hídrico, prejudicaram muito as lavouras, especialmente as que estavam na fase final de frutificação. As regiões mais afetadas foram a Oeste, Noroeste e Centro-Oeste. Outro problema foi o excesso de chuvas na segunda quinzena, que dificultou a aplicação de defensivos contra pragas e doenças, bem como dificultou a colheita. Assim, somente 76% das lavouras no campo estavam em boas condições de desenvolvimento, 20% medias e 4% ruins.

CANA-DE-AÇÚCAR - No final de janeiro a cana-de-açúcar estava em sua maior parte na fase de desenvolvimento vegetativo e as condições climáticas favoreceram seu crescimento.

MANDIOCA -A colheita de mandioca foi iniciada paulatinamente, com produtividade dentro do esperado.

CAFÉ - Em janeiro os cafezais apresentaram um bom enchimento dos grãos e sanidade, devido às condições climáticas favoráveis.

OLERICULTURA - A colheita da olericultura em geral foi encerrada em janeiro, confirmando ótimas produtividades. Foram colhidos 83% e 64% da batata e tomate 1ª safra, respectivamente, também apresentando boas produtividades.

FRUTICULTURA -Em janeiro, continuaram as colheitas de uva de mesa e para suco, além da maçã, que também apresentou boa produtividade. Também prosseguiu a colheita de laranja, pera, manga e goiaba. As condições climáticas foram favoráveis, o que contribuiu para uma boa produtividade e uma oferta abundante de frutos.

PASTAGENS -As pastagens apresentaram aumento na produção de massa verde, o que proporcionou boas condições para o pastoreio.

MANANCIAIS HIDRICOS - Os níveis dos rios, riachos e lagos estão dentro da normalidade.