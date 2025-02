IDR-Paraná vai apresentar novas opções de mandioca no Show Rural

Os produtores que visitarem a vitrine de cultivares do IDR-Paraná no Show Rural, em Cascavel, no Oeste, terão acesso em primeira mão a três novas opções de mandioca em fase final de experimentação. O lançamento oficial está previsto ainda para 2025.

Esses novos materiais foram desenvolvidos para atender agricultores que destinam sua produção à indústria de farinha e fécula (polvilho). Nos testes experimentais, vêm demonstrando excelente adaptação às principais regiões produtoras do Paraná e alto desempenho agronômico, com produtividade cerca de 15% superior às cultivares mais utilizadas atualmente.

Além do alto rendimento, destacam-se ainda pela resistência às principais doenças da cultura, boa cobertura do solo e porte de plantas que facilita os tratos culturais na lavoura. O formato das raízes e sua altura de inserção também favorecem a operação de colheita.

Outro diferencial dos novos materiais é o elevado percentual de aproveitamento no processamento (renda), característica muito valorizada pela indústria de transformação.

PARANÁ— A cultura da mandioca ocupa aproximadamente 150 mil hectares no Paraná, com uma produção ao redor de 4,1 milhões de toneladas. Cerca de 90% dessa produção é direcionada ao setor industrial, consolidando o Estado como um dos principais polos de produção no Brasil.

SHOW RURAL— Organizado pela Coopavel (Cooperativa Agroindustrial de Cascavel) desde 1989, o Show Rural tem o objetivo de disseminar conhecimentos e tecnologias para os produtores rurais. É considerado um dos eventos mais relevantes do agronegócio na América Latina. O evento acontece de 10 a 14 de fevereiro.

Serviço:

Apresentação de linhagens promissoras de mandioca

Data: 10 a 14 de fevereiro

Horário: 8h às 17h

Local: Espaço do IDR-Paraná no Show Rural – BR 277- km 577, em Cascavel