No Show Rural, IDR-PR vai orientar sobre aplicação de dejetos de criação nas lavouras

A aplicação de dejetos da criação de aves, suínos e bovinos nas lavouras pode reduzir custos, aumentar o retorno econômico e ainda melhorar o solo na propriedade. Essa é a mensagem que o IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — Iapar-Emater) divulgará em sua vitrine de tecnologias para manejo do solo e água no Show Rural Coopavel, em Cascavel, no Oeste.

Há anos, pesquisadores do IDR-Paraná desenvolvem estudos para aprimorar o tratamento desses materiais e definir margens seguras para sua aplicação agrícola, pois é rico em nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio.

“Bem utilizados, reduzem a necessidade de adubos químicos, aumentam a produtividade das lavouras e promovem melhorias no solo, principalmente pelo incremento da matéria orgânica e da atividade biológica”, explica a pesquisadora Graziela Barbosa.

Esses resíduos têm alto potencial de poluição do solo e de cursos de água e podem causar impactos ambientais se descartados incorretamente. Por outro lado, podem comprometer as lavouras quando utilizados sem critério. “É preciso entender como usar, o produtor não deve simplesmente descartar o dejeto, tem que aplicar a dose correta”, orienta a pesquisadora.

Na vitrine que o IDR-Paraná montou no Show Rural, o visitante poderá comparar o desempenho da soja submetida a quatro tipos de adubação: fertilizante químico, cama de aviário e dejeto líquido resultante da criação de suínos e de bovinos.

“Vamos ensinar os produtores a avaliar o teor de nutrientes dos dejetos, calcular seu potencial de substituição aos fertilizantes químicos e analisar a viabilidade econômica dessa prática”, destaca Graziela.

OUTRAS AÇÕES – O IDR também tem outras ações no Show Rural. Abordar a fruticultura do ponto de vista técnico e apresentar inovações para o produtor é o objetivo da Vitrine de Fruticultura. O espaço evidencia os avanços na fruticultura e sua relevância no fortalecimento da agricultura familiar.

A Vitrine apresenta uma ampla variedade de espécies frutíferas, entre elas a acerola, a amora-preta, a banana, os citros, o figo, a goiaba, o mamão, o maracujá, a pitaya e a uva. O público poderá conhecer técnicas modernas de manejo e práticas sustentáveis. A Vitrine foi concebida por uma equipe de profissionais, fruto da integração entre especialistas em extensão e pesquisa do IDR-Paraná que estarão à disposição dos visitantes para compartilhar orientações e esclarecer dúvidas sobre o cultivo de frutas.

O público que visitar o espaço do IDR-Paraná durante o Show Rural Coopavel também terá a oportunidade de conhecer a Vitrine Tecnológica de Agroecologia Vilson Nilson Redel (Vital). Trata-se de uma unidade demonstrativa onde os extensionistas e pesquisadores mostram tecnologias voltadas à agricultura orgânica e agroecologia. Já a Feira da Agricultura Familiar dá uma mostra da diversidade e qualidade do que é produzido. Tradicionalmente o espaço é ocupado por empreendedores que expõem novidades em diversos segmentos como o alimentício e o artesanato.