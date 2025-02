TV Paraná Turismo fará cobertura especial do Show Rural Coopavel 2025

A TV Paraná Turismo e a Rádio Educativa estarão presentes na 37ª edição do Show Rural Coopavel, um dos mais importantes eventos do agronegócio no Brasil. Realizado em Cascavel, no Oeste do Estado, de 10 a 14 de fevereiro de 2025, o evento reúne mais de 600 expositores que apresentarão novidades em tecnologia, sustentabilidade e inovação para o setor agropecuário.

A emissora fará uma cobertura completa, com links ao vivo, boletins, reportagens e entrevistas, levando ao público as principais tendências e debates sobre o futuro do agronegócio.

Do pequeno ao grande produtor, o evento promove conhecimento e oportunidades para toda a cadeia produtiva, com foco em produção sustentável e responsabilidade socioambiental.

A TV Paraná Turismo pode ser sintonizada no canal 9.1 UHF na TV aberta de Curitiba e Região Metropolitana e no canal 509 da Claro/NET. O sinal também está disponível em todo o Brasil pelo canal 236 da Banda Ku, canal 66 da SKY TVRO e pela frequência 3985 no Star One D2, além de outras operadoras de TV a cabo.