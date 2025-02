Vitrine do Biogás do IDR-PR leva imersão em uma propriedade sustentável ao Show Rural

O IDR-Paraná levará ao Show Rural Coopavel, em Cascavel, a Vitrine do Biogás e Biometano, estande que apresentará detalhes do programa RenovaPR. O objetivo é despertar o interesse do público para o tratamento de dejetos animais por biodigestão, além do aproveitamento das linhas de financiamento e da subvenção de taxas de juros oferecidas pelo Governo do Estado para que os produtores invistam em projetos de energia renovável.

Um dos destaques será um vídeo imersivo de dois minutos exibido em uma sala equipada com óculos 3D.

O coordenador do programa de Energias Renováveis do Paraná (RenovaPR), Herlon Goelzer de Almeida, explica que a Vitrine do Biogás e Biometano é um espaço em que o produtor rural e técnicos que atuam no agro interagem com as principais informações e imagens da geração de energia a partir do uso de dejetos animais.

“Com imagens eletrônicas, os visitantes poderão interagir tanto com o uso de óculos e imagens em 3D como em uma parede com sistema de totem, obtendo conhecimento sobre a aplicação e a viabilidade da produção do biogás e do biometano nas propriedades”, destacou.

Segundo o gerente regional do IDR-Paraná José Lindomir Pezenti, a vitrine de biogás é importante para os produtores da região Oeste do Paraná, onde há uma grande concentração de produção de dejetos animais, especialmente na suinocultura, avicultura e na pecuária de leite.

“O Show Rural mostrará como esses dejetos podem ser transformados em gás para diversas aplicações, como combustível para a frota e adubo, além de reduzir o passivo ambiental nas propriedades”, disse Pezenti.

O estande do RenovaPR está localizado na área do IDR-Paraná dentro do Show Rural, próximo à Sanepar e à Praça das Águas. O público terá acesso ao estande de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A iniciativa conta ainda com parcerias do CIBiogás e do sistema Faep/Senar. O Show Rural acontece de 10 a 14 de fevereiro.

RESULTADOS DO RENOVAPR- O RenovaPR completou três anos e meio em Janeiro de 2025. Nesse período, 9.382 mil projetos foram desenvolvidos, totalizando R$ 1,5 bilhão em investimentos. Como resultado, o Paraná tem se consolidado como um dos maiores produtores nacionais de energia a partir de fontes renováveis, com destaque para a geração de energia solar, que vem transformando a paisagem rural.

O programa apoia a geração distribuída de energia elétrica a partir de fontes renováveis, especialmente biomassa e energia solar, em unidades produtivas rurais do Estado.