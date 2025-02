Purunã: raça de gado paranaense será destaque no Show Rural Coopavel

A raça de gado de corte Purunã é uma das principais atrações do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — Iapar-Emater) na 37ª edição do Show Rural, que tem início na segunda-feira (10) e prossegue até o dia 14, em Cascavel, Oeste do Estado.

“O Purunã é uma contribuição expressiva para a pecuária de corte no Brasil, um orgulho para os paranaenses e uma demonstração da relevância da pesquisa agropecuária estadual”, afirma Richard Golba, diretor-presidente do IDR-Paraná.

Em parceria com a ABCP (Associação Brasileira de Criadores da Raça Purunã), serão expostos 12 animais de criadores paranaenses. No estande, os visitantes poderão esclarecer dúvidas com criadores e especialistas.

“Nosso objetivo é divulgar a raça, que cresce no Brasil devido à precocidade, alto ganho de carcaça, rusticidade e excelente qualidade da carne”, explica o pecuarista Erlon Pilati, presidente da ABCP.

RAÇA —Primeira raça de corte criada no Paraná e a única desenvolvida por um centro estadual de pesquisa no Brasil, Purunã resulta do cruzamento entre Charolês, Aberdeen Angus, Caracu e Canchim. Oficialmente reconhecida pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) em 2016, a raça tem o controle genealógico realizado pela ABCP, garantindo a rastreabilidade e padronização zootécnica.

A formação do Purunã levou quase quatro décadas de seleção criteriosa. Cada uma das raças que o compõe agregou características essenciais: Caracu e Canchim conferiram rusticidade, resistência ao calor e a ectoparasitas; Charolês contribuiu com alto ganho de peso e rendimento de carcaça; enquanto o Angus proporcionou precocidade, temperamento manso e excelente marmoreio na carne.

As fêmeas da raça também se destacam pela habilidade materna e boa produção de leite, características herdadas do Caracu e do Angus.

No último ano, a ABCP e o IDR-Paraná iniciaram um amplo recadastramento dos animais Purunã, puros ou cruzados, visando uma avaliação genética detalhada. “Vamos identificar os exemplares que melhor atendem aos padrões desejados, acelerando em dez anos a evolução da raça”, destaca Pilati.

O nome da raça é uma homenagem à Serra do Purunã, que separa o Primeiro do Segundo Planalto Paranaense. Foi na Estação de Pesquisa Fazenda-Modelo, em Ponta Grossa, que os estudos e cruzamentos resultaram na consolidação do Purunã.

SHOW RURAL —Idealizado e organizado pela Coopavel (Cooperativa Agroindustrial de Cascavel) desde 1989, o Show Rural tem como objetivo difundir conhecimento e tecnologia a produtores, técnicos e profissionais que se dedicam à agropecuária. É considerado um dos maiores eventos do gênero na América Latina.

Serviço

Exposição de animais da raça Purunã

Data: 10 a 14 de fevereiro

Horário: 8h às 17h

Local: Show Rural, Espaço Pecuário — BR 277, km 577, Cascavel - PR