Mão de obra reeducanda é utilizada para melhorias nas áreas de lazer de residencial popular em Porto Velho

Por meio de iniciativa voltada à reintegração social, o governo de Rondônia disponibilizou, através da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), 18 reeducandos para auxiliarem na organização das áreas de lazer do residencial Orgulho do Madeira, em Porto Velho. O local será palco de uma ação educativa voltada à conscientização sobre a paz no trânsito. Realizado no dia 1º de fevereiro pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), o evento tem como foco a conscientização sobre a paz no trânsito, buscando sensibilizar a comunidade local para práticas de segurança viária e comportamentos responsáveis.

A ação, em conjunto com a Sejus, visa não apenas promover a conscientização sobre a segurança no trânsito, mas também proporcionar políticas de reintegração social para os privados de liberdade.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação é uma oportunidade para todos, não apenas para reforçar as práticas de segurança no trânsito, mas também para oferecer uma chance de reintegração para aqueles que estão cumprindo pena.

REINTEGRAÇÃO

A participação dos privados de liberdade é essencial para o êxito da iniciativa, no cumprimento das atividades, no processo de reintegração social e desenvolvimento de competências importantes para a cidadania. Conforme a Lei de Execução Penal, os reeducandos envolvidos na ação têm o direito de abater um dia de pena a cada três dias de trabalho realizados.

Segundo o secretário da Sejus, Marcus Rito, a participação dos reeducandos em atividades como essa é fundamental para o processo de recuperação e reintegração à sociedade.