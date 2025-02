Aluno de escola pública de Porto Velho é aprovado em 1º lugar em Engenharia Civil

Alessandro da Silva Coutinho, de 18 anos, estudante da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jorge Teixeira, localizada no Bairro Ulisses Guimarães, Zona Leste de Porto Velho, foi aprovado em 1º lugar no curso de Engenharia Civil pelo Programa Faculdade da Prefeitura. O estudante contou com o suporte pedagógico do governo de Rondônia, através de aulões, práticas em laboratórios e plataformas educacionais disponibilizados pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), que foram essenciais no processo de aprovação.

Os investimentos do governo de Rondônia na educação têm gerado resultados expressivos. Vários alunos da Rede Pública Estadual de Ensino têm apresentado um melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com aumento no número de aprovações. A valorização da educação tem crescido entre os jovens rondonienses, a exemplo de diversos estudantes que conquistaram nota superior a 900 na redação, e também garantiram vaga no ensino superior.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a educação é um pilar fundamental ao desenvolvimento social e econômico do estado. “Com os trabalhos que estamos desenvolvendo ao ensino médio, o governo tem investido em iniciativas que visam preparar os alunos para o Enem e, consequentemente, ao ingresso no ensino superior, garantindo que os jovens tenham as oportunidades necessárias para realizar seus sonhos e construir um futuro promissor”, ressaltou.

RESULTADOS

A aprovação foi motivo de grande felicidade para Alessandro Coutinho, que se dedicou para alcançar esse objetivo. “Foi uma felicidade muito grande. Foi todo um ano de estudo e agora eu colhi os frutos disso. Vou ingressar no curso de engenharia que sempre desejei. Mesmo sendo aluno de escola pública eu nunca desisti desse sonho e nem dos meus estudos, porque é isso que vai me levar cada vez mais longe”, comemorou.

Alessandro da Silva Coutinho, de 18 anos, era estudante da EEEFM Jorge Teixeira

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

A secretária da Seduc, Ana Lúcia Pacini, enalteceu o projeto Trilhando Rumo ao Enem, que é oferecido aos estudantes do ensino médio que estão se preparando para o Enem. “O programa auxilia o aluno a desenvolver as habilidades e competências que se esperam do Enem. O estudante aprende de fato a produzir uma redação. Aliados ao programa e o desenvolvimento de outras ferramentas disponibilizadas pela Seduc, e com auxílio do professor, o material está sendo bem explorado e bem aceito pela comunidade estudantil”, explicou.

INVESTIMENTOS

Carlos Eduardo Souza é professor de língua portuguesa da Escola Jorge Teixeira

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA

O professor destacou ainda que, as ações realizadas pelo projeto Trilhando Rumo ao Enem apresentam um suporte completo ao aluno. “O material disponibilizado pela Seduc é um material de excelência e prepara o estudante para concorrer nas mesmas condições de igualdade com alunos de escolas privadas e institutos federais. É uma linguagem inovadora e estamos fazendo o uso desse material pelo segundo ano consecutivo. Em 2023 tivemos mais três alunos com notas acima de 900 e isso é muito enriquecedor para nós.”

“As melhorias em infraestrutura, tecnologia, materiais didáticos e formação dos professores, realizadas pelo governo foram fundamentais para o alcance dos resultados. O reflexo disso é que os pais que antes, em determinada faixa etária de ensino, procuravam escolas no centro da cidade, hoje, a comunidade escolar e as famílias estão abraçando a nossa escola. Existe um sentimento de pertencimento”, salientou.