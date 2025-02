Ieda Chaves recomenda a estadualização da Linha 67, entre a BR-364 e o distrito de Rio Pardo

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou a Indicação N.º 10556/2024 ao governo de Rondônia, em que recomenda a realização de estudo de viabilidade para a estadualização da Linha 67, que interliga a BR-364 ao distrito de Rio Pardo, em Porto Velho. Caso seja deliberado, a via poderá ser incorporada ao cronograma de manutenção e conservação do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER/RO).

A parlamentar justificou no documento que a Linha 67 é uma rota estratégica, essencial para o escoamento da produção agrícola, o transporte de mercadorias e o deslocamento de moradores e trabalhadores entre os distritos. “A precariedade da estrada, marcada por trechos críticos com buracos e deformidades, dificulta a logística de transporte e expõe os usuários a riscos frequentes de acidentes. Durante o período chuvoso, a situação se agrava ainda mais, tornando a via quase intransitável em determinados pontos, o que afeta diretamente o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população local”, citou.

Ieda Chaves lembrou ainda que, com a estadualização da Linha 67, o Estado garantirá as manutenções periódicas e implementará melhorias estruturais, garantindo a segurança e eficiência do tráfego. “Essa medida não apenas beneficia os usuários diretos da estrada, mas também fomenta o crescimento econômico da região, ao oferecer melhores condições para o transporte de produtos e insumos agrícolas, que representam uma importante base econômica”, acrescentou.



Desenvolvimento regional



A indicação ainda alertou que o pleito está em consonância com os princípios constitucionais de promoção do desenvolvimento regional e garantia de infraestrutura adequada à mobilidade e à redução das desigualdades socioeconômicas. Para Ieda Chaves, “investir na infraestrutura viária é uma iniciativa que impacta positivamente toda a comunidade, promovendo oportunidades de crescimento e melhoria da qualidade de vida”.