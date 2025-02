IDR-PR apresenta benefícios da sustentabilidade na produção de grãos no Show Rural

O Paraná é o segundo maior produtor de grãos do Brasil, incluindo as culturas de soja, milho, feijão e trigo. Para fomentar ainda mais a produtividade dos plantios e promover a adoção de práticas sustentáveis, o IDR-Paraná apresenta no Show Rural Coopavel 2025 o Programa Grãos Sustentáveis, que busca aumentar a eficiência, reduzir custos e minimizar os impactos ambientais da atividade agrícola.

O programa incentiva o uso racional de insumos agrícolas, promovendo um manejo integrado de pragas e doenças. Com a adoção dessas práticas, os agricultores podem reduzir em até 37% o uso de fungicidas e em até 50% o uso de inseticidas químicos, sem comprometer a produtividade.

Outra tecnologia é o monitoramento da ferrugem asiática da soja, uma das principais doenças que afetam a soja. Os produtores que participam dessa iniciativa têm garantido um controle mais eficaz e econômico da doença. O monitoramento é feito com o uso do coletor de esporo. Neste ano os extensionistas vão apresentar a automação da identificação dos esporos com IA (Inteligência Artificial) tecnologia que já está sendo validada a campo.

Para manter a sustentabilidade das lavouras de grãos, os produtores que participam do programa contam com assistência do IDR-Paraná dos plantios até a colheita. Além disso, apreendem práticas mais sustentáveis para reduzir a deriva de produtos fitossanitários.

O programa tem algumas vertentes: Manejo Integrado de Pragas (MIP), Manejo Integrado de Doenças (MID) e Tecnologia de aplicação de agrotóxicos (TAA). O objetivo é aumentar a eficiência no controle de pragas, doenças e plantas daninhas nas lavouras.

Os visitantes também poderão conhecer outras tecnologias que aumentam a produtividade como a utilização de cultivos rotacionados e plantas de cobertura; a utilização dos dejetos de animais na complementação da fertilização do sistema; o manejo de solos e água; o manejo integrado de pragas do feijão e o manejo do complexo de enfezamento do milho.

PRODUÇÃO– A estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, divulgada em janeiro, aponta para uma colheita de 45,2 milhões de toneladas no Paraná em 2025 . Esse volume poderá representar acréscimo de 20,5% em relação às 37,5 milhões de toneladas produzidas em 2024, sendo o maior aumento relativo entre os estados das regiões Sul e Sudeste. O Paraná também deve chegar a 14% da fatia nacional de produção.

A soja, principal item da pauta agrícola estadual, deverá registrar incremento de 20% na produção, saltando de 18,6 milhões de toneladas em 2024 para 22,4 milhões em 2025. Igualmente relevante, a oferta de milho deverá subir de 15,1 milhões para 18,2 milhões de toneladas, o que corresponderá, caso a estimativa seja confirmada, a um crescimento de 20,6%, acima do salto nacional de 4% ou do Mato Grosso, principal produtor nacional, que deve reduzir a produção.

OUTRAS AÇÕES – O IDR também tem outras ações no Show Rural. Abordar a fruticultura do ponto de vista técnico e apresentar inovações para o produtor é o objetivo da Vitrine de Fruticultura. O espaço evidencia os avanços na fruticultura e sua relevância no fortalecimento da agricultura familiar.

A Vitrine apresenta uma ampla variedade de espécies frutíferas, entre elas a acerola, a amora-preta, a banana, os citros, o figo, a goiaba, o mamão, o maracujá, a pitaya e a uva. O público poderá conhecer técnicas modernas de manejo e práticas sustentáveis. A Vitrine foi concebida por uma equipe de profissionais, fruto da integração entre especialistas em extensão e pesquisa do IDR-Paraná que estarão à disposição dos visitantes para compartilhar orientações e esclarecer dúvidas sobre o cultivo de frutas.

O público que visitar o espaço do IDR-Paraná durante o Show Rural Coopavel também terá a oportunidade de conhecer a Vitrine Tecnológica de Agroecologia Vilson Nilson Redel (Vital). Trata-se de uma unidade demonstrativa onde os extensionistas e pesquisadores mostram tecnologias voltadas à agricultura orgânica e agroecologia. Já a Feira da Agricultura Familiar dá uma mostra da diversidade e qualidade do que é produzido. Tradicionalmente o espaço é ocupado por empreendedores que expõem novidades em diversos segmentos como o alimentício e o artesanato.