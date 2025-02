Governo do Tocantins abre inscrições para 1ª edição da Caravana da Produção de Grãos

A expedição percorrerá oito municípios do estado, com foco nas culturas de soja, milho, arroz, feijão e algodão - Foto: Seagro/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), em conjunto com a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), e parceiros, abre as inscrições para a 1ª edição daCaravana da Produção de Grãos. Os produtores interessados podem se inscrever pelolink.

A iniciativa tem como objetivos dar visibilidade aos empreendimentos rurais, compreender a realidade dos produtores e conhecer as tecnologias utilizadas nas diversas culturas. Além disso, será uma oportunidade para debater com pesquisadores, consultores e agricultores os principais desafios e oportunidades do setor agrícola no Tocantins.

Serão percorridos oito municípios do estado, com foco nas culturas de soja, milho, arroz, feijão e algodão. O evento terá início no dia 24 de fevereiro, com encerramento no dia 27 do mesmo mês, e passará por regiões estratégicas da produção agrícola tocantinense, como: Silvanópolis, Peixe, Gurupi, Figueirópolis, Lagoa da Confusão, Caseara, Araguacema e Guaraí.

O gerente de agricultura da Seagro, Francisco Alves Lima, destaca que a produção de grãos no Tocantins tem crescido significativamente nos últimos anos, impulsionada principalmente pela cultura da soja, que se consolidou como a principal commodity agrícola do estado. “O Tocantins não se limita à soja e tem investido na diversificação da produção, com destaque para o milho, arroz e algodão, buscando atender às demandas do mercado e fortalecer a economia local”, ressalta.

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (63) 9 9954-1830.

Parceiros

A caravana conta com o apoio das seguintes instituições e propriedades rurais: Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Fazenda São José (Inovar), Fazenda Rappa, Terra Boa Agronegócio, Fazenda Gisata, Fazenda Dois Rios, Unigel – Fazenda Veneza, Fazenda Cajá, Fazenda Araguacema, Sindicato Rural de Gurupi, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Sicredi, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Marca Motors e Terra Forte.