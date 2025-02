Feira da Agricultura Familiar terá 60 empreendedores no Show Rural Coopavel

A agroindústria é uma força econômica no meio rural em todo o Estado. Durante o Show Rural Coopavel, que acontece em Cascavel, no Oeste, de 10 a 14 deste mês, a Feira da Agricultura Familiar dá uma mostra da diversidade e qualidade do que é produzido. Tradicionalmente o espaço é ocupado por empreendedores que expõem novidades em diversos segmentos como o alimentício e o artesanato.

Neste ano a feira conta com 60 empreendedores, dos quais 45 foram selecionados após um criterioso processo de classificação. O pavilhão da agroindústria vai abrir suas portas no dia 9, na área do IDR-Paraná, com empresas familiares de pequeno porte, cooperativas e associações de 26 municípios paranaenses.

Os visitantes terão a oportunidade de conhecer e adquirir uma variada seleção de produtos como embutidos, defumados, queijos coloniais e finos, iogurtes, biscoitos, doces, geleias, mel, melado, açúcar mascavo, vinhos, cachaças, sucos, temperos, frutas desidratadas, chips, licores e cafés.

Os organizadores ressaltam a importância da feira como uma maneira de apoiar pequenos produtores, garantir alimentos de qualidade e aumentar a conscientização sobre o papel fundamental da agricultura familiar no desenvolvimento do Paraná.

Somente na região de Cascavel, o IDR-Paraná acompanha mais de 100 agroindústrias. Essa assistência próxima inclui o acompanhamento em todo o processo de constituição e legalização da empresa. Os extensionistas orientam desde a construção da estrutura física das agroindústrias até o aperfeiçoamento do trabalho com a promoção de cursos, a elaboração de rótulos e a comercialização dos produtos. A Feira da Agroindústria, no espaço do IDR-Paraná no Show Rural Coopavel, funciona das 8h as 17h e a entrada é gratuita.

OUTRAS AÇÕES– O IDR também tem outras ações no Show Rural. Abordar a fruticultura do ponto de vista técnico e apresentar inovações para o produtor é o objetivo da Vitrine de Fruticultura. O espaço evidencia os avanços na fruticultura e sua relevância no fortalecimento da agricultura familiar.

A Vitrine apresenta uma ampla variedade de espécies frutíferas, entre elas a acerola, a amora-preta, a banana, os citros, o figo, a goiaba, o mamão, o maracujá, a pitaya e a uva. O público poderá conhecer técnicas modernas de manejo e práticas sustentáveis. A Vitrine foi concebida por uma equipe de profissionais, fruto da integração entre especialistas em extensão e pesquisa do IDR-Paraná que estarão à disposição dos visitantes para compartilhar orientações e esclarecer dúvidas sobre o cultivo de frutas.

O público que visitar o espaço do IDR-Paraná durante o Show Rural Coopavel também terá a oportunidade de conhecer a Vitrine Tecnológica de Agroecologia Vilson Nilson Redel (Vital). Trata-se de uma unidade demonstrativa onde os extensionistas e pesquisadores mostram tecnologias voltadas à agricultura orgânica e agroecologia.