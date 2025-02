Banda do Vai Quem Quer abre as portas da sede e lança lote promocional de abadás neste sábado, 1º

A diretoria da Banda do Vai Quem Quer (BVQQ), o maior bloco de Carnaval de rua da região Norte do país e que completa 45 anos de existência em 2025, faz a abertura oficial da sua sede com a presença da imprensa, autoridades, patrocinadores/parceiros durante um café da manhã. A cerimônia será realizada neste sábado, 1º de fevereiro, às 9h.

Na ocasião, a presidente da BVQQ, Siça Andrade, apresentará o calendário de atividades do bloco para o Carnaval 2025. Este ano, a BVQQ desfilará pelas principais ruas do Centro de Porto Velho no sábado de Carnaval, dia 1º de março, ao som de dezenas de marchinhas, todas com autoria e produção local, seguindo a sua tradição.

“Estamos ansiosos e empolgados por este momento. É sempre um marco para nós, da Banda, este momento em que colocamos à disposição o nosso espaço, nosso museu, que acima de tudo conta toda a história de fundação do bloco, a vida do meu pai e de tantos parceiros que fizeram e fazem acontecer a BVQQ todo ano”, disse.

VENDAS DE ABADÁS

Durante o evento, também será possível adquirir os abadás da Banda, a única fonte de recursos, com um preço promocional de R$70, válido apenas para o sábado, 1º de fevereiro. Após essa data, serão vendidos em horário comercial na sede do bloco (Av. Joaquim Nabuco, 2368 – Centro). O pagamento poderá ser efetuado em dinheiro, cartão de crédito/débito ou PIX.

A presidente reiterou que existem, além da sede da BVQQ, dois outros pontos de vendas credenciados, sendo as empresas Nasapan Festas e Nova Era Supermercados (todas as unidades).

SOBRE A BANDA

Celebrando 45 anos de história em 2025, a Banda do Vai Quem Quer (BVQQ) é um pilar da cultura popular da capital rondoniense. Ao longo das décadas, a BVQQ tem mantido viva a tradição do Carnaval de rua e contribuído para a valorização das marchinhas, encantando gerações de foliões. É considerada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Rondônia (Projeto de Lei nº105/2019) e Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Porto Velho (Projeto de Lei nº 3.840/2019).

SERVIÇO

Para informações sobre vendas, o contato do setor é (69) 9260-6552 (WhatsApp).

