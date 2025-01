Caminhadas na Natureza levaram mais de 48 mil pessoas a praticar turismo rural em 2024

As Caminhadas na Natureza colocaram 48.352 pessoas se exercitando e conhecendo as belezas rurais do Paraná em 2024. O evento é coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná ( IDR-Paraná ) e executado em parceria com as prefeituras e governanças locais de agricultura e turismo.

Além de valorizar a cultura local, o turismo rural se solidifica como mais uma fonte de renda para as famílias envolvidas na atividade.

No ano passado os caminhantes investiram mais de R$ 1,4 milhão nas comunidades rurais, beneficiando famílias que vivem da agropecuária. Foram executados 94 circuitos em 84 municípios. De acordo com o Relatório Social e Financeiro divulgado nesta quinta-feira (30), 1.011 famílias de produtores rurais estiveram envolvidas na comercialização de produtos e serviços.

“As Caminhadas na Natureza Paraná são mais um ambiente proporcionado pelo Estado para que a agricultura familiar possa comercializar seus produtos e mostrar um pouco da vida no campo”, disse Terezinha Busanello Freire, coordenadora estadual do programa de Turismo Rural do IDR-Paraná.

“Além disso, reforçamos a importância da natureza, do cuidado com o meio ambiente e da prática do turismo sustentável”.

REGIÕES- A região de Curitiba teve o maior número de caminhadas em 2024, com 31 circuitos em 16 municípios. Nessa região 301 famílias estiveram envolvidas e receberam a visita de 20.215 caminhantes ou ciclistas. Elas tiveram renda de R$ 475,7 mil com café, almoço, feira de agroindústria e artesanato.

Ponta Grossa, nos Campos Gerais, realizou 10 circuitos em nove municípios, envolvendo 121 famílias e 4.771 participantes, que deixaram R$ 128,4 mil. Em seguida vem Campo Mourão, no Centro-Oeste, com oito circuitos e 92 famílias recebendo 4.678 caminhantes e ciclistas. O valor comercializado com serviços e produtos foi de R$ 136,3 mil.

A renda média gerada por família integrante do programa no Estado foi de R$ 1.431,00. No entanto, algumas regionais, como a de Paranavaí (Noroeste), conseguiram superar os R$ 3,6 mil. Logo depois vem Cianorte (Noroeste), com R$ 2,9 mil, e Londrina (Norte), com R$ 2,8 mil. Das 17 regionais que realizaram as caminhadas em 2024, 11 superaram a média estadual.

PERFIL- Em relação ao gasto por caminhante, a média estadual foi de R$ 29,92. Das 17 regionais, oito superaram esse valor, com destaque para Irati (Centro-Sul), onde cada participante gastou em média R$ 65,67. Em União da Vitória (Sul) foram R$ 61,97, e em Paranaguá (Litoral), R$ 53,23.

O relatório social mostra ainda que 63% dos caminhantes ou ciclistas são mulheres e 37%, homens. Pessoas na faixa de idade entre 41 e 50 anos foram a maioria, com 23,3%. Seguem os de 31 a 40 anos (20,3%) e 51 a 60 anos, com 19,5%. Os interessados na aventura das Caminhadas na Natureza com mais de 70 anos foram 8%, enquanto as crianças até 10 anos somaram 1,4%.

A maioria (94,7%) são pessoas nascidas no Brasil e que vivem no Paraná. Mas também houve caminhantes de outros 25 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, e de outros países como Portugal, Peru, Paraguai, Panamá, Macedônia, Espanha, Emirados Árabes, Colômbia e Brunei.

POLÍTICA PÚBLICA- As caminhadas existem desde 2007 como uma política pública da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. As condições climáticas, principalmente, atrapalharam a promoção de caminhadas em muitas regiões no ano passado. Mas o saldo foi positivo. “Tivemos um número expressivo de caminhadas acontecendo e um valor expressivo de renda gerada para as famílias de agricultores”, disse Terezinha Busanello.

O calendário de 2025 conta com 145 circuitos previstos em diferentes regiões do Estado. Várias campanhas devem ser promovidas em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo – Setu e Viaje Paraná. Além de potencializar a divulgação interna, a intenção é que o projeto Caminhadas na Natureza seja mais conhecido em outros estados, em especial Santa Catarina e São Paulo, atraindo novos caminhantes/turistas.