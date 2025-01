IDR-PR e Sanepar firmam parceria para programa de conservação de microbacias

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e a Sanepar oficializaram nesta quinta-feira (30) o Termo de Cooperação Técnico-Financeira para a execução do Programa de Recursos Naturais e Sustentabilidade (PRNS). O documento estabelece uma parceria essencial para a implementação de ações de preservação das microbacias estratégicas para o abastecimento público.

Desenvolvido pelo IDR-Paraná, o PRNS busca promover a gestão integrada das microbacias hidrográficas, garantindo a segurança hídrica e a sustentabilidade da produção agropecuária no Estado.

O secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza, destacou a importância do programa. “Esse é um momento histórico para a sustentabilidade e para a agricultura do Brasil e do Paraná, momento em que a gente consegue desenhar juntos os processos de intervenção para devolver qualidade para o maior patrimônio que a gente tem no Estado, a água”, afirmou.

O programa articula ações estratégicas de conservação do solo e da água, recuperação de áreas degradadas e incentivo a boas práticas agrícolas, fortalecendo a resiliência ambiental e econômica dos territórios rurais.

O presidente do IDR-Paraná, Richard Golba, afirmou durante o evento que a conservação da água é uma ação essencial no momento. “Não preciso falar do que está acontecendo com a água do mundo. Um trabalho feito no Oeste detectou que de cada cinco nascentes, quatro não estão mais produzindo água. É por isso que a gente está aqui reunido hoje, é uma ação necessária”, disse.

A princípio, o programa vai trabalhar com 25 microbacias de abastecimento, número que será ampliado conforme o andamento da iniciativa.

A colaboração entre IDR-Paraná e Sanepar prevê investimentos para incentivo de manejo sustentável, apoio técnico aos produtores e desenvolvimento de iniciativas inovadoras voltadas à qualidade e disponibilidade hídrica, reforçando o compromisso do Paraná com a sustentabilidade e a segurança dos recursos naturais.

O diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Julio Cesar Gonchorosky, falou sobre a parceria. “A Sanepar não existe sem a água, a agricultura não existe sem a água. Quando a gente fala de conservar esses mananciais, não tem parceria melhor do que a Sanepar, Seab e o IDR-Paraná, que sabe encaminhar a agricultura e o produtor para trabalhar a favor da conservação dos solos”, disse.

SEGURANÇA– A geóloga Ester Amélia Assis Mendes, gerente de Recursos Hídricos da Sanepar, explica que o programa busca compreender, reduzir ou eliminar todos os riscos de contaminação da água ou fatores que prejudicam a qualidade dos recursos hídricos, mesmo antes que a água chegue à captação da Sanepar. “É um trabalho estratégico, que busca proteger os recursos hídricos de modo amplo e abrangente, pensando nas gerações atuais e nas gerações futuras", disse.

"O programa segue o princípio do Plano da Água, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, com mitigação de riscos desde a fonte até o cliente, com a restauração das fontes, de aquíferos, de bacias de manancial, com o monitoramento da qualidade e da quantidade da água”, detalhou a geóloga.

De acordo com ela, o convênio com o IDR-PR propiciará a criação de um método de ações para o manejo sustentável de solo e água, visando a produção da água e de alimentos de forma ainda mais segura.

MANUAL – No evento também foi apresentado o Manual Operacional do Programa de Recursos Naturais e Sustentabilidade, um documento que orienta a execução de ações voltadas à conservação ambiental, uso racional dos recursos naturais e adoção de práticas sustentáveis no Estado.

Ele também reúne diretrizes, metodologias e procedimentos que auxiliam técnicos, gestores e parceiros na implementação de iniciativas relacionadas à gestão integrada de microbacias, restauração de áreas de proteção permanente, manejo hídrico, sistemas de produção agropecuários sustentáveis e ações de educação ambiental.