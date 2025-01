Mais de dois milhões de toneladas de insumos foram movimentados em 2024 no Porto de Porto Velho

Com um crescimento de 18,08% no volume de cargas transportadas em 2024, alcançando a marca de 2.017.143,04 milhões de toneladas, o Porto de Porto Velho atingiu um desempenho positivo no último ano. O salto foi impulsionado principalmente pela exportação de soja, consolidando-se como um dos principais produtos escoados pelo terminal portuário. Além disso, a importação de fertilizantes também apresentou um crescimento que reflete a alta demanda do setor agropecuário.

O resultado ocorreu mesmo com a crise hídrica, que iniciou em 2023, e teve seu pico no semestre passado. A estiagem extrema, provocada pelo fenômeno El Niño, reduziu o nível do Rio Madeira a um recorde histórico de apenas 19 cm no canal de navegação, impactando significativamente a navegação e a logística portuária. Em meio à crise, as operações do porto foram interrompidas em setembro, devido à baixa navegabilidade do rio, e só foram plenamente retomadas em meados de dezembro. No entanto, a estratégia de antecipação do transporte de cargas, aproveitando o período de cheia, foi fundamental para minimizar os impactos da paralisação e garantir a continuidade das atividades.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os dados são promissores e mostram um funcionamento robusto das operações do Porto. “Os resultados reforçam a importância estratégica do Porto para a logística da região Norte e sua crescente participação no comércio exterior”, evidenciou.

O diretor-presidente da Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia (Soph), empresa que administra o Porto de Porto Velho, Fernando Parente destacou que, “a medida permitiu manter o fluxo logístico, e garantiu um retorno positivo, evidenciando o planejamento eficaz do setor frente às adversidades climáticas.”

AGRO EM CRESCIMENTO

Embora a impossibilidade de navegar durante a crise hídrica tenha trazido desafios e repercutido na diminuição, principalmente, das cargas de semirreboque, minério, madeira e açúcar, a atividade agrícola alavancou os números no primeiro semestre de 2024. O embarque de soja teve seu volume aumentado em 23,72%, 1.755.494,13 milhão de toneladas no total, sendo 336.616,42 mil a mais do que em 2023. No desembarque, os fertilizantes tiveram um salto de 148,37%, com 66.096,24 mil toneladas movimentadas.