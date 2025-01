Com investimentos do Governo do Tocantins, Programa Mais Genética garante qualidade e aumento do rebanho bovino no estado

Prática de inseminação artificial tem sido essencial para acelerar a melhoria genética dos rebanhos de corte e leite no Tocantins - Foto: Guilherme Alves/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), investe na melhoria e ampliação do rebanho bovino no estado por meio do Programa Mais Genética, que utiliza a tecnologia de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) para impulsionar a produção de gado de corte e leite. Com o apoio do programa, a Fazenda Olho D’Água, no distrito de Buritirana, município de Palmas, realizou pela primeira vez o procedimento de IATF.

Nesta segunda etapa, em 2024, o programa beneficia pequenos e médios produtores, fornecendo sêmen e hormônios necessários para os procedimentos de inseminação artificial. Até o momento, a Seagro distribuiu 105 mil kits de IATF, dos quais 31 mil já foram utilizados, restando ainda 74 mil para serem entregues aos produtores do Tocantins.

De acordo com Janaína Centrone, gerente de Pecuária da Seagro, o Programa Mais Genética gera resultados expressivos na pecuária, tanto em produtividade quanto em qualidade. “Os principais benefícios incluem acesso a touros de alta genética, aumento da padronização dos bezerros, maior eficiência reprodutiva e avanços tecnológicos no campo”, destaca. Janaína também ressalta que o programa é uma ferramenta estratégica para transformar o rebanho bovino, elevando a produtividade, a qualidade e a rentabilidade da atividade agropecuária. “A longo prazo, ele contribui para a modernização da pecuária, tornando-a mais eficiente e competitiva no mercado”, complementa.

A Fazenda Olho D’Água possui um rebanho de 250 matrizes e 10 reprodutores. Anualmente, a propriedade comercializa cerca de 90 bezerros, com idades entre 7 e 8 meses, no sistema de cria. O proprietário da fazenda, João Roberto Bonatti, destaca que o Programa Mais Genética é uma iniciativa essencial para o desenvolvimento da pecuária tocantinense. “Participo do programa pela primeira vez e já percebi sua qualidade. Sem burocracia, o produtor tem acesso a essa tecnologia reprodutiva de forma facilitada, promovendo a melhoria genética do rebanho”.

O médico veterinário Geovane Fernandes Brito, responsável pela execução dos protocolos de inseminação, reforça que a tecnologia genética é uma aliada indispensável para produtores de todos os portes. “Esse sistema de produção tecnológica na pecuária garante avanços significativos nas propriedades rurais, promovendo o crescimento do rebanho bovino no Tocantins”.

A IATF consiste na sincronização do ciclo reprodutivo das vacas, permitindo a inseminação de várias fêmeas em um único período. Esse método facilita a gestão reprodutiva, aumentando as chances de sucesso. A prática tem sido essencial para acelerar a melhoria genética dos rebanhos de corte e leite no Tocantins.

Mais Genética



O programa iniciou a sua primeira etapa, em 2022, quando foram distribuídas 95.446 doses de sêmen para a realização da IATF em 479 propriedades de pequenos e médios produtores, sendo de janeiro de 2022 a março de 2023. Ao todo, foram 86.597 fêmeas bovinas inseminadas.

Distribuição de kits



A Secretaria da Agricultura e Pecuária informa que a distribuição de kits de inseminação artificial continua sendo realizada para os produtores interessados. Para obter informações sobre o Programa o produtor deve acessar o siteSeagro.to.gov.br, Menu – Mais Genética Tocantins. Lá contém as normas, procedimentos contatos e como requisitar os kits de reprodução genética.

Para mais informações os interessados podem entrar em contato pelo número (63) 9 9959-2029, ou pelo e-mail:[email protected]

Proprietário da Fazenda Olho´Dagua, João Roberto Bonatti, enfatiza a importância do Programa Mais Genética - Guilherme Alves/Governo do Tocantins

Gerente de Pecuária da Seagro, Janaína Centrone, destaca que o Programa possibilita maior eficiência reprodutiva e avanços tecnológicos no campo - Guilherme Alves/Governo do Tocantins