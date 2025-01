IDR-Paraná leva inovações na fruticultura para o Show Rural Coopavel 2025

Abordar a fruticultura do ponto de vista técnico e apresentar inovações para o produtor é o objetivo da Vitrine de Fruticultura, preparada pelos profissionais do IDR-Paraná para a edição deste ano do Show Rural Coopavel, entre 10 e 14 de fevereiro, em Cascavel, no Oeste do Estado. O espaço evidencia os avanços na fruticultura e sua relevância no fortalecimento da agricultura familiar.

A Vitrine apresenta uma ampla variedade de espécies frutíferas, entre elas a acerola, a amora-preta, a banana, os citros, o figo, a goiaba, o mamão, o maracujá, a pitaya e a uva. O público poderá conhecer técnicas modernas de manejo e práticas sustentáveis. A Vitrine foi concebida por uma equipe de profissionais, fruto da integração entre especialistas em extensão e pesquisa do IDR-Paraná que estarão à disposição dos visitantes para compartilhar orientações e esclarecer dúvidas sobre o cultivo de frutas.

Entre os temas abordados, destacam-se a calagem e a adubação do solo, o plantio, a escolha de cultivares, o manejo e os tratos culturais, o manejo fitossanitário, as podas (de formação, manutenção e produção). Além disso, os profissionais ainda vão prestar orientações a respeito da colheita e pós-colheita. A abordagem prática e detalhada tem a intenção de dar aos produtores conhecimentos indispensáveis para aumentar a produtividade e a rentabilidade da fruticultura nas propriedades rurais.

A Vitrine também reforça o papel essencial da fruticultura na agricultura familiar, não apenas como uma atividade econômica, mas também como uma atividade fundamental para o de desenvolvimento social e ambiental. De acordo com os especialistas, a produção de frutas, ao empregar mão de obra familiar, contribui para a fixação das famílias no campo, a geração de renda e a oferta de alimentos saudáveis e de qualidade.

Os profissionais do IDR-Paraná enfatizam ainda a importância da atividade como promotora de práticas sustentáveis, valorizando a preservação dos recursos naturais, a biodiversidade e o equilíbrio ambiental por meio de técnicas agroecológicas e de manejo integrado.

Um dos destaques do espaço é a área dedicada aos métodos de propagação em frutíferas, com explicações detalhadas a respeito da propagação por semente, estaquia, enxertia e suas variações. Também será mostrada a utilização de estruturas especializadas, nas mais diferentes espécies.

Em uma parceria estratégica com a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), a Vitrine contará com a presença de especialistas para abordar temas de interesse do fruticultor, como o controle e a qualidade na produção de mudas, uma ação essencial para a prevenção de doenças que impactam a citricultura paranaense, como o greening e o cancro cítrico.

Outro tema a ser abordado será a tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários, com ênfase na prevenção da deriva, visando assegurar eficiência no manejo e reduzir impactos ambientais. Essa parceria visa capacitar o produtor a adotar práticas modernas e seguras, garantindo a sustentabilidade e a sanidade da fruticultura no estado.

A Vitrine de Fruticultura do IDR-Paraná representa um espaço de troca de experiências, aprendizado e inovação, reafirmando o compromisso da instituição em contribuir para o desenvolvimento sustentável da agricultura no Paraná.