Adapar e CRMV-PR celebram acordo para aprimorar a inspeção e sanidade animal

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) e o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná (CRMV-PR) firmaram nesta segunda-feira (27) um convênio de parceria. O acordo tem como objetivo fortalecer ações conjuntas voltadas para a defesa agropecuária oficial do Estado, promovendo avanços na saúde animal, prevenção e controle de zoonoses e ações educativas.

O termo de cooperação foi assinado pelo diretor-presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins; e pelo presidente do CRMV-PR, Adolfo Yoshiaki Sasaki.

O convênio prevê iniciativas educativas e campanhas de conscientização para o setor produtivo, promovendo práticas sustentáveis de manejo e a segurança dos alimentos. As entidades também se comprometem com ações como a capacitação de médicos veterinários, o compartilhamento de informações estratégicas e o desenvolvimento de tecnologias voltadas à saúde animal e à inspeção de produtos de origem animal.

Além disso, a cooperação entre as entidades abrange a ampliação do Sistema de Informação Zoossanitária (SIZ), aumentando a eficiência no monitoramento e notificação de doenças animais, fortalecendo a segurança sanitária no setor agropecuário do Paraná.

"É uma satisfação enorme assinar este termo de cooperação, pois agora trazemos o Conselho Regional de Medicina Veterinária para somar esforços ao Estado no monitoramento e prevenção da entrada de doenças", destacou Otamir Cesar Martins.

Ele também ressaltou a importância das conquistas já alcançadas e os desafios futuros. "Em 2025, completaremos quatro anos desde a retirada da vacinação contra febre aftosa, uma luta que os médicos-veterinários venceram com muito trabalho e dedicação. É uma satisfação ver este avanço concretizado, mas precisamos garantir que o termo de cooperação saia do papel e se traduza em ações práticas e efetivas", disse.

Segundo o presidente do CRMV-PR, Adolfo Yoshiaki Sasaki, a parceria entre o CRMV-PR e a Adapar fortalece a união das entidades e valoriza o trabalho dos profissionais da Medicina Veterinária. “Com essa colaboração, esperamos melhorar o controle de doenças, promover a saúde animal e saúde única, trazendo um impacto positivo para o setor agropecuário e para a saúde pública no Paraná", ressaltou.

O diretor-presidente da Adapar ainda frisou os desafios sanitários que o Paraná enfrenta. "A raiva, por exemplo, é um tema delicado em algumas regiões. Precisamos atuar na conscientização, assim como em outras zoonoses como a brucelose e tuberculose, ajustando as ações de prevenção para fortalecer a saúde animal e humana", afirmou Otamir, que também é médico-veterinário.

Os dirigentes das duas entidades destacaram que a cooperação entre a Adapar e o CRMV reafirma o compromisso com a saúde animal e o desenvolvimento sustentável da agropecuária no Paraná.

Na solenidade, participaram diretores e chefes de Departamentos da Adapar; conselheiros e diretores do CRMV/PR.