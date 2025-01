Vitrine Tecnológica do IDR-PR vai mostrar as novidades da agroecologia no Show Rural

O público que visitar o espaço do IDR-Paraná durante o Show Rural Coopavel, de 10 a 14 de fevereiro, em Cascavel, no Oeste, terá a oportunidade de conhecer a Vitrine Tecnológica de Agroecologia Vilson Nilson Redel (Vital). Trata-se de uma unidade demonstrativa onde os extensionistas e pesquisadores mostram tecnologias voltadas à agricultura orgânica e agroecologia.

São aproximadamente 4.400 metros quadrados dedicados exclusivamente ao tema, reproduzindo uma propriedade agroecológica sustentável, com foco em atividades de transição agroecológica. Neste ano todas as atividades da Vital giram em torno do tema: “Construindo conhecimento agroecológico”.

No espaço da Vitrine foi construído um canteiro em forma de mandala. São plantas nativas, condimentares, aromáticas, medicinais e Pancs (Plantas Alimentícias Não Convencionais) dispostas de maneira a facilitar a irrigação, permitindo que o sistema trabalhe de forma integrada. No centro da mandala há um pequeno lago onde são criados peixes que se alimentam dos resíduos das plantas e que podem se transformar em fonte de renda para o produtor.

Serão apresentadas várias alternativas de diversificação da produção na propriedade como o cultivo de grãos (soja, feijão, milho), girassol, grão de bico gergelim, mandioca e batata-doce. Um assunto que deve chamar a atenção do público são os SAFS (Sistemas Agroflorestais) que combinam a criação de meliponídeos (abelhas sem ferrão), plantas apícolas, espécies para a produção de madeira e frutíferas regionais. Na pecuária, o forte é a apresentação de novas plantas forrageiras e o uso de mandioca como alimento alternativo e de baixo custo.

O cultivo de hortaliças também ganha destaque na Vital. Foram plantados em sistema de cultivo protegido (estufas) algumas hortaliças, entre as quais o tomate.

Outra alternativa é o cultivo, a campo, de melancia e flores em SPDH (Sistema de Plantio Direto de Hortaliças). Com essa prática o produtor faz o revolvimento do solo apenas nos sulcos de plantio, diversifica as espécies com a rotação de culturas e a inclui plantas de cobertura para a produção de palhada. Neste sistema o solo tem cobertura permanentemente. O visitante poderá conhecer as plantas indicadas para a produção de palhada no SPDH como o guandu, o milheto e o sorgo.

PARCERIAS – Estão previstas ainda a apresentação de outras inovações como a instalação de um protótipo de galinheiro móvel, feito com linha de algodão em artesanato, tipo crochê; a criação de uma maquete viva no cultivo suspenso; apresentação de espécies comerciais de flores a campo e em vaso; turismo sustentável e preservação da saúde.

Todas as práticas apresentadas na Vital resultam do esforço da pesquisa, extensão e fomento dos parceiros que integram o trabalho. O objetivo da Vitrine é promover o desenvolvimento da agroecologia, oferecendo alternativas de renda para os agricultores familiares. Todas as ações apresentadas na Vital têm como meta atender aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), agenda 2030 - da ONU.

A organização do espaço conta com 16 parceiros envolvidos no planejamento e preparação, entre cooperativas, universidades, instituições públicas e privadas. As ações são coordenadas pelo convênio Vitorias (Vitrines Tecnológicas para Agroecologia e Sustentabilidade), instrumento tripartite que envolve a Fapeagro (Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento do Agronegócio), Itaipu Binacional e o IDR-Paraná.