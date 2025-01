Aplicativo da Epagri apoia bananicultores do Sul catarinense no controle da sigatoka amarela

Sigatoka amarela pode reduzir substancialmente produtividade de bananais (Foto: Aires Mariga / Epagri)

A Epagri disponibilizou para download gratuito no Google Play o aplicativo SigBanana. É só clicar aqui para baixar a ferramenta em celulares com o sistema operacional Android. Ela foi desenvolvida para auxiliar no manejo da sigatoka amarela da bananeira, com base em variáveis climáticas.

A sigatoka amarela é uma doença prevalente no Sul de Santa Catarina, que, se não controlada, pode reduzir significativamente a produtividade de bananais , bem como comprometer a qualidade dos frutos. O manejo químico é o principal método de controle da doença, mas, caso não seja realizado com critério, pode não ser eficaz, resultando em riscos ambientais e prejuízos financeiros.

Para auxiliar o agricultor neste manejo químico, o SigBanana usa medições de temperatura do ar e molhamento foliar feitas por estações meteorológicas , para indicar se o ambiente está ou não favorável ao desenvolvimento da doença. O usuário insere no aplicativo a data desejada e a estação meteorológica mais próxima de seu pomar e a ferramenta emite um alerta sobre a necessidade de aplicar ou não fungicida.

Como usar

O usuário vai poder escolher entre uma das sete estações meteorológicas disponíveis no aplicativo. Os equipamentos integram a rede de monitoramento ambiental gerenciada pela Epagri/Ciram e medem e enviam as variáveis ambientais de forma automática, sem intervenção humana. Antes de entrar no banco de dados da instituição, em Florianópolis, as variáveis são qualificadas pelos computadores, o que garante sua qualidade quando são utilizadas no aplicativo.

O aplicativo foi desenvolvido por pesquisadores das Estações Experimentais da Epagri em Urussanga e Itajaí, com apoio do setor de tecnologia da informação da Epagri/Ciram e financiamento da Fapesc. Estes profissionais preparam um folder – que pode ser baixado aqu i – que explica o passo a passo do uso da ferramenta. Dúvidas podem ser sanadas com o pesquisador Mauro Ferreira Bonfim Junior, pelo e-mail [email protected] .

Foto: Reprodução/Secom SC

Banana em SC

Santa Catarina é o quarto maior produtor e o maior exportador de banana do Brasil. Cerca de 4 mil famílias agricultoras catarinenses têm a bananicultura como principal atividade econômica.

Segundo dados da Epagri/Cepa, publicados no Observatório Agro Catarinense , Santa Catarina deve produzir 763.589t de banana na safra 2024/25. O Litoral Sul é a segunda maior região produtora do Estado, com uma produção estimada de 126.292t na safra 2024/25.