Governador Gladson Cameli e prefeito Tião Bocalom confirmam Carnaval único para 2025 em Rio Branco

Em um encontro realizado na tarde desta quarta-feira, 22, no escritório de governo, o governador Gladson Cameli e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, reafirmaram a parceria entre Estado e Município e anunciaram a realização de uma festa de Carnaval única em 2025.

O evento será realizado no Centro de Rio Branco, na área da Praça da Revolução, unindo esforços para proporcionar um Carnaval voltado para as famílias, com estrutura otimizada e foco no bem-estar da população.

Gestores reafirmaram a parceria entre Estado e Município e anunciaram a realização de uma festa de Carnaval única em 2025. Foto: Neto Lucena/Secom

O governador destacou que a parceria entre governo e prefeitura transcende o período eleitoral e visa beneficiar diretamente a população acreana.

“Essa união não foi só no período de eleição. Estamos juntos para tratar de ações que realmente melhorem a vida das pessoas. Nosso Carnaval será no centro da cidade, próximo ao comando da Polícia Militar e da prefeitura, com uma estrutura pensada para as famílias. Queremos um evento que supere os anos anteriores e que permita à população se divertir e se reencontrar. Esse é o nosso compromisso: unir forças e honrar a confiança do povo”, afirmou Gladson Cameli.

O prefeito Tião Bocalom reforçou a importância dessa união entre os poderes, destacando que a integração das ações beneficia diretamente os moradores de Rio Branco. “Quem mais ganha com isso é a população. Essa parceria com o governador Gladson Cameli tem sido muito produtiva. Juntos, estamos alinhando desde obras estruturantes para a cidade até ações como este Carnaval, que agora será único. Não faz sentido termos dois carnavais separados. Trabalhando juntos, conseguiremos oferecer um evento melhor e mais organizado, atendendo ao que a sociedade espera de nós”, declarou Bocalom.

Além do Carnaval, o governador e o prefeito também discutiram investimentos em infraestrutura e outros projetos que estão sendo alinhados. Foto: Neto Lucena/Secom

A decisão de realizar um Carnaval único, com planejamento conjunto entre governo e prefeitura, reforça o compromisso com a eficiência na aplicação de recursos e com a oferta de um evento de qualidade para os moradores e visitantes da capital acreana.

Além do Carnaval, o governador e o prefeito também discutiram investimentos em infraestrutura e outros projetos que estão sendo alinhados para atender às demandas da população. A união entre Estado e Município promete ser um diferencial na gestão pública de Rio Branco nos próximos quatro anos.

