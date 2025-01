Museu dos Povos Acreanos abre a 1ª Mostra Cultural nesta sexta

Por Victor Hugo dos Santos da Costa (Estagiário/FEM)

O Museu dos Povos Acreanos (MPA) abrirá suas portas para a 1ª Mostra Cultural nesta sexta-feira, 24, a partir das 13h. O evento é organizado pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

A iniciativa marca um momento histórico para o museu, reforçando a valorização da riqueza cultural do estado, por meio de mostras documentais, palestras e atividades culturais.

O evento será um ponto de encontro entre história, arte e comunidade, com uma programação diversificada, com exposições de produções documentais que narram a história e a cultura dos povos acreanos, e homenagens referentes ao Dia Nacional da Educação, realizadas pela Academia Acreana de Letras.

Todas as atividades reafirmam o compromisso da FEM em preservar e divulgar as memórias dos povos que contribuíram para a formação do Acre como conhecemos hoje, e a valorização da educação e cultura.

Laís Alice de Albuquerque, responsável pela produção de eventos no MPA, ressaltou a importância de homenagear a riqueza cultural, histórica e social do Acre.

“A 1ª Mostra Cultural MPA foi pensada para reafirmar que o Museu dos Povos Acreanos é um espaço cultural de reflexão, onde dialogamos para construir um futuro mais consciente e inclusivo. Momentos como este são fundamentais para fortalecer a memória coletiva, promover o conhecimento e inspirar novas ações”, comentou a produtora.

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, destaca que o MPA tem conseguido atrair um grande número de visitantes pela diversidade de ações desde a sua inauguração.

“Além de oferecer uma viagem no tempo, por meio das mostras documentais, a programação foi pensada para envolver diferentes públicos, para tornar o espaço cada vez mais receptivo. A 1ª Mostra Cultural é uma oportunidade imperdível para que todos conheçam mais sobre as ricas histórias e manifestações culturais do Acre”, destacou.

