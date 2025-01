Circuito em Rio Negro abre calendário das Caminhadas na Natureza de 2025

Os apaixonados por unir natureza, saúde e turismo podem preparar as garrafinhas de água e os tênis de caminhada, pois as Caminhadas na Natureza, uma das atividades oferecidas pelo Governo do Estado, já têm data marcada para começar.

A Caminhada do Lageado será a primeira de 2025 e vai se realizar neste domingo (26), em Rio Negro, no Sul do Paraná. O percurso já tem mais de 250 inscritos, sendo a maior parte do Paraná, mas também de algumas cidades do Rio Grande do Sul. Eles vão sair do Rancho Richter para percorrer 12 quilômetros apreciando as lindas e diversas paisagens que a natureza paranaense pode oferecer.

A assistente executiva de Rio Negro, Sabrina Rogaleski nunca participou de nenhum circuito das Caminhadas na Natureza. Vai estrear na Caminhada do Lageado e afirma estar ansiosa pelo evento. “Eu gostei muito da divulgação, me pareceu bem divertido e interessante. Eu quase nunca vou para o interior e vou adorar conhecer e levar minha mãe, que foi quem me indicou” disse.

A concentração inicia às 7h30, com largada às 8 horas e previsão de término às 13 horas. A inscrição é gratuita e pode ser feita online ou na hora do evento, caso ainda haja vagas.

Para os que quiserem, o Rancho Richter está oferecendo alimentação, com pagamento antecipado, sendo R$ 65 o café da manhã e almoço, e R$ 50 somente o almoço.

CAMINHADAS NA NATUREZA– As Caminhadas na Natureza existem desde 2007 como uma política pública da Secretaria estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab). Além de valorizar a cultura local, o turismo rural se solidifica como mais uma fonte de renda para as famílias envolvidas na atividade.

Andreia Alves Martins participou de um grupo de caminhadas há quase três anos e afirma que conheceu as Caminhadas na Natureza pelas redes sociais. “Confesso que as caminhadas do Paraná ganham o meu coração. São especiais por causa dos lugares que a gente passa. Mato, natureza, praticamente 90% é no meio do mato”, disse.

A caminhante também elogiou a organização do evento. “E sem falar no capricho de tudo, na organização do pessoal que nos recebe e da equipe que organiza as caminhadas no Paraná. Eles são excelentes nisso. É muito bem organizado, com banheiros químicos e água”.

De maneira geral, todas as caminhadas possuem pontos de parada, banheiros disponíveis, café da manhã com confraternização dos participantes, carros de apoio e possibilidade de almoço em algum dos pontos de parada. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e as Prefeituras ajudam a organizar os roteiros e promover os circuitos, o que ajuda a potencializar a economia de pequenas propriedades das cidades.

OUTROS EVENTOS– Já estão confirmadas e com inscrições abertas em 2025 outros dois percursos das Caminhadas na Natureza, o Circuito dos Faxinais-Espigão das Antas, em Mandirituba, e o Circuito Lageado II, em Piên.

O Circuito dos Faxinais-Espigão das Antas acontece em 16 de fevereiro e sai da Capela de Espigão das Antas, com partidas às 7h30, 8 horas e 8h30. São 12 quilômetros de caminhada. Para participar basta fazer a inscrição online ou no dia do evento com 1 quilo de alimento não perecível.

O Circuito Lageado II sai da Capela São Sebastião no dia 2 de março para um percurso de 10 quilômetros. Com partidas às 8 horas e 9 horas, as inscrições são gratuitas e também podem ser online ou presenciais, no dia do evento.