Programa Shane Hui – A Voz da Aldeia apresenta no sábado edição com cacique Joel Puyanawa direto do Juruá

Transmitido pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana, o programa Shane Hui – A Voz da Aldeia vem se consolidando na promoção da cultura indígena, divulgando a história e músicas tradicionais, além de estabelecer diálogos entre diversas etnias.

Idealizado pelo governo do Acre e apresentado pelo jornalista Nelson Liano, o Shane Hui vai ao ar todos os sábados, a partir das 10h, desde que estreou, no dia 19 de abril do ano passado, data que celebra os Povos Indígenas.

Cacique Joel, líder do Povo Puyanawa, será o entrevistado do próximo programa Shane Hui – A Voz da Aldeia. Foto: Diego Silva/Secom

O convidado do próximo programa, que vai ao ar sábado, 25, será o cacique Joel Puyanawa, líder do Povo Puyanawa, que habita um território distante aproximadamente 17 km de Mâncio Lima.

O líder relatará, em entrevista concedida diretamente do Juruá, como os puyanawas, “Povo do Sapo Grande”, vêm buscando, ao longo de anos, resgatar sua cultura originária, que quase foi extinta no contato de domínio e opressão pelo homem branco, assim como ocorreu com outras etnias.

Aldeia Puyanawa está localizada a aproximadamente 17 km do centro de Mâncio Lima. Foto: Diego Silva/Secom

Um dos grandes marcos desse resgate cultural foi a recuperação do idioma original Puyanawa, da família linguística Pano, que passou a ser ensinado nas escolas do território e hoje é compreendido por grande parte de sua comunidade. “Nós tivemos muita coragem, muita força, muito ânimo de investir no resgate mesmo da fala”, diz Joel.

Pinturas e vestimentas tradicionais fazem parte do dia a dia do Povo Puyanawa, que luta para resgatar suas tradições. Foto: Diego Silva/Secom

Outra importante iniciativa nesse resgate cultural foi o direito de os indígenas terem seus nomes nativos registrados em seus documentos civis, assim como o sobrenome Puyanawa, preservando sua identidade cultural e histórica. O mesmo se aplica às vestimentas. “Eu tenho prazer de ter uma identidade no meu traje originário. Essa é uma das nossas felicidades”, frisa.

Um líder de muitas facetas

Além de cacique, Joel Puyanawa também acumula as funções de pajé (chefe espiritual) e vereador em seu sexto mandato. “A gente foi abençoado por Deus para estar em uma representação da comunidade, em primeiro lugar, e depois numa representação política que tem feito toda essa mediação positiva de poder fazer grandes trabalhos, que têm trazido grandes resultados e desenvolvimento aqui para a população”, avalia.

Joel Puyanawa é cacique do Povo Puyanawa. Foto: Marcos Santos/ Secom

Festival Atsá Puyanawa em julho

A sétima edição do festival indígena será realizada entre os dias 18 e 23 de julho. O evento tradicional que leva o nome “Atsá” em homenagem à macaxeira é uma imersão na cultura puyanawa. Músicas, danças, pinturas corporais, artesanato, comidas típicas e cerimônia com ayahuasca estão previstos na programação do festival.

Festival Puyanawa é um convite à imersão na cultura indígena local. Foto: Diego Silva/Secom

Além de apresentar a cultura do povo indígena, o evento fomenta o turismo e a economia da comunidade e da região, já que recebe milhares de turistas, inclusive estrangeiros. Em 2024, cerca de 11 mil pessoas visitaram o território Puyanawa durante a festa.

Embalado por violão e tambor, canto Puyanawa energiza aqueles que o ouvem. Foto: Diego Silva/Secom

“Para um festival, esse já é um número significativo e isso tem trazido um potencial de aquecimento da economia da comunidade em um contexto geral. E também tem repercutido a evolução do valor cultural”, destaca o cacique.

Governador Gladson Cameli prestigiou 6ª edição do Festival Atsá Puyanawa em 2024. Foto: Marcos Vicentti/ Secom

Apreciador da cultura indígena, o governador Gladson Cameli tem participado de várias festividades. No ano passado, o gestor esteve presente na 6ª edição do Atsá e demonstrou satisfação com a festa. “Todos os anos tenho procurado vivenciar momentos como esses, em cada festival indígena realizado em nosso estado, por uma série de motivos, que vai além da presença do Estado, mas porque me sinto bem e renovado de estar vivendo essas grandes experiências”, relata.

