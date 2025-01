Cultivo de suculentas é alternativa de renda para a agricultura familiar

O cultivo de plantas suculentas pode ser uma boa fonte de renda para as famílias rurais.Foto: Divulgação/Epagri

As plantas suculentas são um ótimo negócio para as famílias rurais e mostram que a agricultura pode ir muito além da produção de alimentos. No interior de São José do Cedro, no Extremo Oeste catarinense, a agricultora Márcia Lazzari encontrou no cultivo de suculentas uma paixão que se transformou em um empreendimento de sucesso com apoio da Epagri.

Foi há cerca de dois anos que o gosto de Márcia pela jardinagem começou a se transformar em um negócio. “Comecei com uma, duas plantas, e a coleção foi crescendo. Eu já tinha uma estufa pequena quando recebi a visita da Epagri e eles fizeram o convite para participar do Curso Flor-e-Ser. Esse curso aumentou ainda mais meu interesse em ter meu próprio negócio”, conta.

Mulheres em ação

O curso Mulheres em Ação: Flor-e-Ser, criado pela Epagri em 2019, vem capacitando agricultoras e pescadoras de diversas regiões do Estado. O objetivo é estimular o crescimento pessoal, o protagonismo e o empreendedorismo das mulheres do campo e do mar em Santa Catarina. Durante as aulas, as participantes desenvolvem um plano de negócio, que pode ser executado com apoio de políticas públicas. “O curso desperta elas para outras atividades. A gente percebe, na migração de uma atividade para outra, o bem estar das mulheres participantes”, diz Rejane Rigo, extensionista social da Epagri.

Renda para a família

Depois da capacitação, e com acompanhamento da Epagri, Márcia conseguiu fazer seu empreendimento crescer ainda mais. Hoje ela cultiva mais de 900 tipos de suculentas. Com um mercado em crescimento na região, Márcia vem conquistando clientes e as plantas estão trazendo renda para a família. “Faço entregas aqui na cidade de São José do Cedro, em Guaraciaba, todas ao redor. Tenho as redes sociais, faço bastante live e acabo vendendo por ali. Sai bastante também para presentes”, conta a empreendedora.

Cultivo de suculentas

As plantas suculentas se tornaram populares porque são bonitas, práticas e se adaptam facilmente em diversos ambientes. Elas têm a capacidade de armazenar água na raiz, no talo e nas folhas. Por reservarem líquido por mais tempo, podem sobreviver em ambientes secos e são uma ótima opção para quem quer ter uma plantinha em casa.

Para a suculenta ficar bonita, Márcia dá a dica: “Elas têm que ter uma boa drenagem usar substrato bom e também fazer adubação. Se ficar água acumulada, elas acabam apodrecendo”, explica.