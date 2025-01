Inscrições para curso na Escola Móvel de Frigorífico e Piscicultura em Porto Velho seguem até dia 23

O crescimento do setor pesqueiro em Rondônia vem despertando o interesse pela profissionalização nessa atividade econômica. Para atender quem busca se capacitar profissionalmente na área, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até o dia 23 de janeiro para cursos na Escola Móvel de Frigorífico e Piscicultura, na sede da instituição de ensino em Porto Velho. Para se inscrever, o candidato pode acessar o link https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/inscricoes-de-curso-na-escola-movel-de-frigorifico-e-piscicultura-em-porto-velho/

Neste cronograma é ofertado o Curso Boas Práticas de Fabricação, cujo conteúdo programático aborda as normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF). As mesmas devem ser utilizadas como forma de definir procedimentos de produção, seguindo medidas necessárias para manter a qualidade sanitária do estabelecimento e dos produtos finais.

A aplicação das BPF se torna essencial desde a seleção dos fornecedores e distribuição. Por essa razão, o curso oferece métodos práticos de desenvolvimento e aplicação das Boas Práticas de Fabricação para profissionais que visam a padronização de qualidade e ações dentro das unidades produtoras de refeições.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a qualificação da mão de obra voltada a ocupações da piscicultura contribui no fortalecimento desse nicho de mercado, o qual tem uma importante função no desenvolvimento econômico do estado.

“Nossa expectativa é de agregar competitividade, através da industrialização do nosso pescado. Já que temos uma grande produção, podemos vender o nosso peixe in natura para as indústrias que estão interessadas em instalar-se no estado, gerando assim, mais emprego e renda ao setor com profissionais qualificados”, salientou Marcos Rocha, ressaltando que, a prioridade da gestão estadual é investir na qualificação da mão de obra para que o estudante tenha oportunidade de ocupar um posto de trabalho ou abrir o próprio negócio.

CARREIRA DE SUCESSO

A estudante Suzana Ruth Xavier Freire, de 41 anos, que se formou no Curso Técnico em Estética do Idep, em dezembro de 2024, decidiu ampliar o leque de serviços prestados no seu salão de beleza depois dos novos conhecimentos adquiridos em sala de aula. Localizado no Bairro Tancredo Neves, na Capital, o empreendimento foi inaugurado há 9 anos. “Antes do curso só realizava o atendimento básico com cabeleireiro, manicure e depilação. Depois do curso são oferecidos vários procedimentos como drenagem, massagem, limpeza de pele e peeling”, relatou a empreendedora.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a democratização do ensino profissionalizante em Rondônia motiva quem já está atuando no mercado de trabalho a se requalificar para se manter com uma carreira de sucesso. “Com a rapidez das transformações do mundo moderno devido ao avanço tecnológico, é necessária uma atualização contínua do currículo”, enfatizou.