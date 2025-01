IDR-Paraná vai levar mais de 100 tecnologias ao Show Rural 2025 em Cascavel

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR-Paraná) está se preparando para participar da 37ª edição do Show Rural Coopavel, de 10 a 14 de fevereiro, em Cascavel, no Oeste do Estado. Neste ano, extensionistas e pesquisadores vão levar mais de 100 tecnologias para o público que visitar o espaço do Instituto durante o evento. Cerca de 120 profissionais vão mostrar diversas alternativas para o pequeno produtor em 15 áreas diferentes de atuação.

A preparação do espaço do IDR-Paraná no Show Rural, cerca de 25 mil metros quadrados, começa bem antes da abertura oficial do evento. Durante todo o ano a equipe de profissionais do Instituto faz a manutenção da área e os trabalhos são intensificados três meses antes do início. Os profissionais preparam o cultivo de diversas variedades de pastagem, frutas, e hortaliças para que as culturas estejam no ápice de seu desenvolvimento durante a visitação do público.

De acordo com José Lindomir Pezenti, gerente regional do IDR-Paraná de Cascavel, a sustentabilidade deve permear o trabalho do Instituto em diferentes frentes de trabalho.

“Esse tema está presente na demonstração de práticas como o MIP [Manejo Integrado de Pragas] e MID [Manejo Integrado de Doenças] que diminuem o uso de defensivos químicos, orientações a respeito da forma correta de se fazer a adubação química, preservação da água e uso de fontes de energia renovável”, destacou.

Segundo ele, a agroecologia também será um tema tratado pelos profissionais do Instituto na Vitrine Tecnológica Ambiental. Neste setor os visitantes poderão ver de perto como é feita a transição do sistema convencional para o orgânico, além de inúmeras práticas que dispensam o uso de produtos químicos.

Neste ano o IDR-Paraná apresenta algumas novidades. Uma delas é a maquete de uma microbacia, mostrando como os programas de governo atuam para diminuir o impacto da agropecuária no meio ambiente. O público poderá ver as práticas agronômicas especialmente voltadas para a proteção do solo e água dentro de uma microbacia.

Representantes do IDR-Paraná e da Sanepar vão assinar um termo de cooperação para que essa atuação seja implementada, pelo menos, em uma microbacia por região. Futuramente, o programa deve contemplar uma microbacia por município.

Outro espaço de destaque é a Praça das Águas, que vai mostrar a importância e os cuidados com as fontes de água. Uma Casa Sustentável, feita com madeira reaproveitada, uso de energia limpa e aproveitamento da água das chuvas, promete atrair a atenção do público. Os profissionais do IDR-Paraná também vão mostrar práticas indicadas para produtores que lidam com a pecuária leiteira e para quem quer tornar o turismo rural uma fonte de renda para a propriedade.

A produção de doces, embutidos, conservas e panificados é uma atividade que vem ganhando força no meio rural, sobretudo por aumentar a renda das famílias. Neste ano, o Barracão da Agroindústria contará com a participação de 44 empreendedores da região que vão comercializar diversos produtos. O artesanato da região também estará presente com um espaço dedicado à produção de artesãos e associações de diversos municípios.

Durante os cinco dias do Show Rural, organizado pela Coopavel, mais de 600 expositores devem participar do evento, cujo público estimado é de 390 mil pessoas. A entrada é franca e o IDR-Paraná organiza excursões de produtores em todo o estado para visitar o evento. Informe-se no escritório do Instituto de seu município.