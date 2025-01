Banco de Alimentos atinge marca histórica com 7,5 mil toneladas doadas em 2024

O Banco de Alimentos Comida Boa, programa de segurança alimentar e nutricional do Governo do Paraná, bateu recorde em 2024 com 7,5 mil toneladas doadas ao longo do ano. O resultado histórico representa um aumento de mais de 40% em relação ao recorde anterior, de 2023, quando foram doadas 5,3 mil toneladas de alimentos.

O programa funciona em parceria com produtores e permissionários da Ceasa-PR, que doam alimentos que não são comercializados, mas que estão em boas condições de consumo. A iniciativa beneficia mais de 120 mil pessoas de 340 entidades sociais por mês, como creches, orfanatos, casas de recuperação, abrigos e hospitais.

Parte dos alimentos é doada in natura e parte é processada em forma de sopas, sucos e caldos, o que prolonga a validade de consumo destes produtos. O trabalho de processamento é feito por pessoas privadas de liberdade em um projeto de ressocialização.

“Nós conseguimos criar um ciclo virtuoso com o Banco de Alimentos, que envolve a redução do desperdício de alimentos, a assistência a entidades que precisam de apoio e a ressocialização de detentos por meio do trabalho. Por estes motivos, este programa se transformou em uma referência internacional de sustentabilidade e segurança alimentar”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

RECORDE– O crescimento recorde no volume doado se deve a uma série de avanços no programa ao longo de 2024. Um deles foi a destinação de parte dos alimentos para criadouros de animais, que não tem mais condições para a alimentação humana. São 25 toneladas por mês para esta finalidade, atendendo cerca de 4 mil animais resgatados de mais de 200 espécies.

Além disso, também houve um aumento na eficiência nos processamentos das frutas, legumes e verduras, e uma maior conscientização por parte dos permissionários, que doaram mais alimentos.

“Os permissionários e hortifrutigranjeiros da Ceasa estão cada vez mais envolvidos neste projeto, confiando cada vez mais no nosso trabalho. São parceiros que viram que é um programa sério e transparente. Em paralelo, também atuamos para ajudá-los, reduzindo os custos dos permissionários que trabalham nas centrais”, disse o presidente da Ceasa-PR, Éder Bublitz.

EXEMPLO– O sucesso do programa no combate ao desperdício de alimentos vem chamando a atenção de outros estados e países. Em outubro de 2024, o Banco de Alimentos Comida Boa conquistou a medalha de ouro na categoria empresa do ano de alimentos e bebidas de médio porte durante o 21º Annual International Business Awards, na Turquia, um dos principais prêmios empresariais do mundo.

A iniciativa também despertou o interesse do governo federal e de outras centrais de abastecimento pelo Brasil, como a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagestp) e Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (CeasaMinas) para que o programa seja replicado.

RESSOCIALIZAÇÃO– As pessoas privadas de liberdade que trabalham no processamento dos alimentos atuam sob supervisão do Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen). Além do serviço no Banco de Alimentos, eles também recebem capacitações sobre educação alimentar, o que ajuda no processo de ressocialização.

Segundo dados da Ceasa, 72% dos participantes que passam pelo programa conseguem obter outros empregos após o cumprimento ou progressão da pena.

BANCO DE ALIMENTOS– Criado em 2019 pelo Governo do Estado, o Banco de Alimentos Comida Boa opera nas cinco unidades da Ceasa no Paraná: Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Maringá e Londrina.

O programa também desenvolve ações educativas com a iniciativa "Ceasa Recebe", que promove visitas de estudantes e professores do ensino fundamental às instalações, com o objetivo de conscientizar as crianças sobre a origem dos alimentos e a importância de evitar o desperdício.