Colheita da uva é aberta com expectativa de produção de mais de 700 mil toneladas

Evento realizado na Vinícola Vistamontes, no distrito de Faria Lemos, também marcou a abertura do “Bento em Vindima" -Foto: Fernando Dias/ Ascom Seapi

Com expectativa de produção de mais de 700 mil toneladas de uva em 2025, ocorreu nesta quinta-feira (16/1) a abertura oficial da colheita da uva, em Bento Gonçalves. O evento realizado na Vinícola Vistamontes, no distrito de Faria Lemos, também marcou a abertura da programação do “Bento em Vindima” e contou com a presença do secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Clair Kuhn, e demais autoridades.

O Rio Grande do Sul é o maior produtor de uvas e vinhos do país. São cerca de 15 mil famílias que produzem uvas em cerca de 48 mil hectares, em municípios da Serra e Campanha. A produção de uvas, vinhos e espumantes impulsiona o turismo, a gastronomia e a economia do Estado.

O secretário Kuhn, ressaltou o destaque que a produção do fruto da videira alcança hoje em todo o território nacional. “A projeção é que teremos uma safra cheia, de retomada da produção, e expectativa de alta qualidade dos frutos, que terão impactos diretos na produção dos nossos vinhos, espumantes e sucos”, afirmou.

Kuhn ainda fez uma referência ao chapéu de palha dos agricultores. “O chapéu é muito usado para se proteger do sol, mas quando a gente tira o chapéu para alguém é em questão de muito carinho, respeito e admiração. Então nós, o governo do Estado, tiramos o chapéu aos nossos agricultores e amigos italianos”, ressaltou.

Clair Kuhn disse que teremos uma safra cheia, de retomada da produção, e expectativa de alta qualidade dos frutos -Foto: Fernando Dias/ Ascom Seapi

Desta vez, a propriedade escolhida para sediar a abertura foi a de uma família que cultiva vinhedos desde 1918, há cinco gerações. Idealizada pelo casal de enólogos Geyce Marta Salton e Anderson De Césaro, a Vinícola Vistamontes incorporou o enoturismo à tradicional propriedade vitícola em 2009. Sua produção é de espumantes e vinhos barricados de lotes limitados, além dos sucos de uva.

“Todo o cultivo das vinhas, do plantio à colheita, é feito de forma manual, por pessoas apaixonadas, experientes e dedicadas, que possuem um saber fazer peculiar, passado de geração a geração desde mais de um século”, contou Geyce.

Para o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, a colheita representa o trabalho dos agricultores. “Receber aqui esse evento tem um significado muito importante para a nossa comunidade. Passamos juntos por momentos de dificuldades que nos fortaleceram como sociedade. Hoje apresentamos uma safra de qualidade, mas, principalmente, queremos reforçar e valorizar esses homens e essas mulheres responsáveis pelo desenvolvimento do nosso Estado”, garantiu Siqueira.

O secretário de Turismo Ronaldo Santini também esteve presente no evento e destacou a importância dessa época de colheita para o Rio Grande do Sul. “É fundamental que a gente promova, também, o nosso período de colheita da uva, que representa os esforços de um trabalho árduo dos nossos produtores durante todo o ano. Se temos o Natal Luz no segundo semestre, podemos fazer também um produto forte nacionalmente com a nossa vindima. Há um mundo de possibilidades para oferecermos aos turistas, seja proporcionando a experiência da pisa da uva, seja levando um grupo para visualizar o parreiral cheio e participar da colheita, por exemplo. Também é possível oferecer almoços nos vinhedos e a degustações especiais”, ressaltou Santini.

Números do setor

De acordo com o IBGE a produção total de uvas, em 2024, foi de 703 mil toneladas, representando uma queda de aproximadamente 23% em relação à safra de 2023, que foi de 907 mil toneladas de uvas. O Valor Bruto da Produção (VBP) da safra de 2024 foi de R$ 1,68 bilhão. Já a produção de uvas destinada à indústria, foi de 485,5 mil toneladas em 2024, segundo declarações feitas no Sistema de Declarações Vinícolas (Sisdevin) da Seapi.

O município de Bento Gonçalves possui cerca de 1.100 produtores de uvas e uma área de 4.700 hectares. É a cidade que mais industrializa uvas no Rio Grande do Sul, tanto para sucos como para vinhos. Em volume de produção de uvas, ocupa a segunda posição, ficando atrás apenas de Flores da Cunha, também na Serra gaúcha.

Fomento a vitivinicultura

Em 2023, foi assinado um termo de colaboração entre a Seapi e o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis/RS), para a gestão e execução do plano de ações voltado ao fomento e fortalecimento da vitivinicultura gaúcha.

A parceria que está em andamento conta com R$ 33 milhões oriundos do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado (Fundovitis). O objetivo é viabilizar ações para a manutenção e promoção do setor, por meio de metas consonantes com a Política Vitivinícola do Estado.