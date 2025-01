Ouvidoria do MPRO agora atende no Tudo Aqui em Porto Velho

Desde o dia 7 de janeiro, a Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) está realizando atendimentos no Tudo Aqui, localizado no centro de Porto Velho. A nova unidade conta com dois servidores que recebem denúncias e demandas relacionadas às áreas de atuação do MPRO, como saúde, educação, segurança, meio ambiente, cidadania, direitos dos idosos, entre outras.

O Tudo Aqui é um local de fácil acesso, situado no coração da cidade. A população conta com um maior número de linhas de ônibus que passam pelo local, facilitando o deslocamento. Além disso, o espaço abriga diversos órgãos públicos, o que contribui para reduzir distâncias e otimizar o tempo dos moradores que precisam resolver diferentes questões em um só lugar.

A Ouvidora-Geral do MPRO, promotora de Justiça Andréa Damacena Ferreira Engel, destacou a importância dessa iniciativa para aproximar o Ministério Público da sociedade. “Essa mudança representa um avanço significativo na interação entre o MPRO e a população rondoniense, garantindo um atendimento mais acessível e ágil para ouvir as demandas da comunidade”, afirmou.

Com essa nova estrutura, o MPRO reforça seu compromisso com a promoção da justiça e com a garantia de direitos para todos os cidadãos de Rondônia.