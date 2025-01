Parque do Abobrão, na Zona Sul de Porto Velho, contará com sistema de água potável

O governo de Rondônia está realizando mais uma importante revitalização de espaço público na Zona Sul de Porto Velho, o Parque do Abobrão, com foco em oferecer lazer e qualidade de vida aos moradores da região. A obra, que está em fase de conclusão, é executada por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp). Além de ser um ambiente para práticas esportivas e convivência familiar, o novo parque trará mais segurança e funcionalidade para a região.

Para o governador em exercício, Sérgio Gonçalves, os serviços realizados no Parque do Abobrão refletem o empenho da gestão estadual em transformar os espaços públicos. “O governo tem investido na reforma de áreas de lazer em todo o estado, valorizando nossas cidades e criando espaços que promovam integração e bem-estar à população”, salientou.

Uma das novidades do parque será o fontanário com pergolado, que contará com um sistema de potabilidade para fornecer água tratada e segura ao consumo humano. A comunidade beneficiada poderá utilizar o espaço para abastecer galões com água potável, promovendo maior acesso à água saudável no local, conforme os padrões estabelecidos pela Portaria de Potabilidade do Ministério da Saúde.

Com mais de 70% das obras concluídas, e um investimento de cerca de R$ 3 milhões, o Parque do Abobrão está sendo transformado em um espaço moderno e seguro.

O projeto contempla melhorias, incluindo:

Estacionamento

Campo de futebol Society

Área de grama natural

Academia ao ar livre

Área de alongamento

Sede administrativa com vestiários

Quadra poliesportiva

Playground

Duas quadras de areia

Alambrados

Arquibancadas

Área de convivência

Rampas de acessibilidade

Além disso, foram projetados sistemas de drenagem para os campos e quadras, permitindo a drenagem da água da chuva sem prejudicar o uso do local.

IMPACTO PARA COMUNIDADE

Israel Araújo, que reside no Bairro Cohab há três décadas, compartilhou sua felicidade com o andamento das obras. “Eu e toda a comunidade estamos tornando realidade o sonho de ver este lugar ser revitalizado. Joguei muita bola neste campo e, com o avanço dos serviços, fico feliz em saber que teremos em breve um novo espaço para fazer torneios ou apenas nos divertir com os amigos”, disse.

O secretário da Seosp, Elias Rezende, enfatizou o impacto da obra na vida dos moradores. “O governo de Rondônia vai entregar 10 mil metros quadrados de uma estrutura moderna e acessível, que se tornará ponto de encontro e lazer. A equipe da Seosp acompanha de perto os trabalhos para assegurar a qualidade de cada detalhe.”