Com cursos e exposições, programação cultural da semana é divulgada pela Fundação Elias Mansour

Neste período de férias escolares, muitas famílias buscam opções de entretenimento para as crianças e os jovens. Pensando nisso, a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) prepara, semanalmente, uma agenda com a programação cultural disponível em Rio Branco, com atrações gratuitas e de classificação livre para todos os públicos.

Com uma variedade de cursos, aulas de dança e violão e exposições, a programação se inicia nesta segunda-feira, 13, e vai até o próximo domingo, 19. Em horários variados, a agenda destaca o empenho do governo do Acre em fomentar a cultura local e oferecer opções de lazer à população.

Nesta segunda-feira, 13, todas as ações apoiadas pela FEM serão realizadas no Teatro Barracão Matias, localizado na Avenida Sobral, n° 428, bairro Aeroporto Velho. Serão ofertados diversos cursos, incluindo de informática, social media e fotografia, além de aula de capoeira e forró estilizado.

Teatro Barracão Matias, na Avenida Sobral, em Rio Branco. Foto: Diego Gurgel/Secom

Na terça, 14, e quarta-feira, 15, também serão ofertados os cursos de fotografia e social media, porém, com o adicional de aulas de capoeira axé, além do Espaço Criança, na Biblioteca Pública Adonay Barbosa dos Santos, com contação de histórias infantis.

Quinta e sexta-feira, 16 e 17, respectivamente, aulas de ginástica e violão completam a agenda nos dias úteis da semana. Nos dois dias, o público também poderá visitar o Memorial dos Autonomistas, no centro de Rio Branco, e prestigiar a exposição permanente em memória ao Movimento Autonomista do Acre, das 9h às 17h.

Memorial dos Autonomistas. Foto: Arquivo/Secom

No final de semana, sábado, 18, e domingo, 19, os interessados ainda podem participar das aulas de violão no Teatro Barracão, em horários diversificado, além da exposição do Movimento Autonomista. Vale ressaltar que os museus dos Povos Acreanos e da Borracha ficam abertos todos os dias.

Confira a programação completa:

13/01/25 – Segunda-feira

O Barracão:

Curso básico de informática – com Juan Blendo – 07h às 09h

Aula de Forró Estilizado – com instrutor Raimundo Castro 8h às 10h

Curso básico de informática – com Juan Blendo- 9h às 11h

Curso básico de informática – com Kaio Orlando – 13h às 15h

Curso básico de informática – com Kaio Orlando 15h às 17h

Curso básico de informática – com Álef Leandro – 18h às 20h

Curso básico de fotografia e edição de fotografia – com Diego Bruno – 18h às

21h

21h Curso Social Mídia – com Maria José – 18h às 21h

Capoeira Senzala – com mestre Cancão – 19h às 20h30

14/01/25 – Terça-feira

O Barracão:

Curso básico de informática – com Profº Juan Blendo – 09h às 11h

Curso básico de informática – com Kaio Orlando – 13h às 15h

Curso básico de informática – com Kaio Orlando – 15h às 17h

Curso básico de informática – com Álef Leandro – 18h às 20h

Capoeira axé – com Jéssica Maré – das 18h às 20h

Curso básico de fotografia e edição de fotografia – com Diego Bruno – das 18h às 21h

Curso social media – com Maria José – das 18h às 21h

Biblioteca Pública Adonay Barbosa dos Santos:

Espaço Criança: Contação de história – 10h e 15h

15/01/25 – Quarta-feira

O Barracão:

Curso básico de informática – com Profº Juan Blendo – 09h às 11h

Curso básico de informática – com Kaio Orlando – 13h às 15h

Curso básico de informática – com Kaio Orlando – 15h às 17h

Curso básico de informática – com Álef Leandro – 18h às 20h

Curso básico de fotografia e edição de fotografia – com Diego Bruno – 18h às 21h

Curso social media – com Maria José – 18h às 21h

Capoeira – com Mestre Cancão – 19h às 20h30

O Casarão:

Aula de dança forró estilizado – das 18h30 às 21h

Memorial dos Autonomistas:

Exposição permanente em memória ao Movimento Autonomista do Acre – das 13h às 17h – Entrada franca

16/01/25 – Quinta-feira

O Barracão:

Curso básico de informática – com Profº Juan Blendo- 09h às 11h

Curso básico de informática – com Kaio Orlando – 13h às 15h

Curso básico de informática – com Kaio Orlando – 15h às 17h

Curso básico de informática – com Álef Leandro – 18h às 20h

Ginástica ASCIFEA – com Edna Santos – das 8h às 12h

Capoeira Axé – com Jéssica Maré – das 18h às 20h

Aula de violão – com Gustavo dos Anjos – das 19h às 20h30

Biblioteca Pública Adonay Barbosa dos Santos:

Espaço Criança: Contação de história – 10h e 15h

17/01/25 – Sexta-feira

O Barracão:

Curso básico de informática – com Juan Blendo- 09h às 11h

Curso básico de informática – com Kaio Orlando – 13h às 15h

Curso básico de informática – com Kaio Orlando – 15h às 17h

Curso básico de informática – com Álef Leandro – 18h às 20h

Capoeira – com Mestre Cancão – das 19h às 20h20

Curso básico de fotografia e edição de fotografia – com Diego Bruno – das 18h às 21h

Curso social media – com Maria José – das 18h às 21h

Aula de violão – com Gustavo dos Anjos – das 19h às 20h30

O Casarão:

Aula de dança de forró estilizado – Instrutor Raimundo Castro – das 18h30 às 21h

Memorial dos Autonomistas:

Exposição permanente em memória ao Movimento Autonomista do Acre – das 9h às 17h – entrada franca

18/01/25 – Sábado

O Barracão:

Aula de violão – com Gustavo dos Anjos – 09h às 10h

Aula de violão – com Gustavo dos Anjos – 14h às 15h

Aula de violão – com Gustavo dos Anjos – 15h às 16h

19/01/25 – Domingo

Memorial dos Autonomistas:

Exposição permanente em memória ao Movimento Autonomista do Acre – das 13h às 17h Entrada Franca

