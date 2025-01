Com intervenção do MPRO, operações no trânsito em Porto Velho reduzem acidentes

Com a mediação do Ministério Público de Rondônia (MPRO), operações realizadas em dezembro de 2024 reduziram em 10% o número de acidentes de trânsito em Porto Velho, na comparação com o mesmo mês de 2023. Em relação a novembro de 2024, a queda foi de 9%. As ações foram resultado de um acordo firmado entre o MPRO, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/Ciretran) e a Polícia Militar (PMRO).

O acordo, promovido pelo MPRO ano passado, estabeleceu a realização de operações integradas entre os órgãos parceiros. O objetivo era reforçar a fiscalização e prevenir acidentes. As ações incluíram bloqueios de trânsito, testes de alcoolemia e campanhas educativas.

O Promotor de Justiça Leandro Gandolfo, titular da Promotoria da Saúde , destacou que as operações continuarão nos próximos meses. "Faremos outra operação destas em fevereiro e março, por conta do Carnaval, e seguiremos durante todo o ano", afirmou.

Proteção de direitos

A atuação do MPRO visa proteger o direito à vida e à segurança no trânsito. Essas ações ajudam a prevenir acidentes e salvar vidas, além de promover a conscientização sobre o respeito às leis de trânsito. Atuações que reforçam o compromisso do Ministério Público com a fiscalização e apoio à iniciativas que garantam esses direitos fundamentais à população.