Vacina contra a gripe está disponível em Porto Velho até o dia 31 de janeiro

O inverno amazônico, período com maior incidência de chuvas e temperaturas amenas, potencializa o aparecimento de doenças respiratórias, entre elas a gripe. Para reduzir a incidência de casos, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), continua oferecendo a vacina trivalente, que protege contra os principais subtipos do vírus influenza.

Todas as pessoas com mais de seis meses devem ser vacinadas. O imunizante estará disponível até o dia 31 de janeiro em todas as unidades de saúde, das 8h às 18h. Além disso, o Porto Velho Shopping também é ponto de vacinação e funciona conforme os horários comerciais do estabelecimento. Confira aqui os locais e horários de funcionamento das unidades da capital.

A vacina contra a gripe está disponível em Porto Velho desde setembro passado. Apesar dos esforços das autoridades municipais em imunizar a população, a adesão do porto-velhense ainda é muito baixa, atingindo somente 28,48% do grupo prioritário.

A vacina da gripe tem como objetivo principal reduzir as complicações, internações e mortes associadas ao vírus da influenza, que ganha força com o inverno amazônico. Além disso, outras medidas individuais também são importantes para evitar o adoecimento, como:

• usar máscara protegendo nariz e boca em casos de sintomas

• cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar

• evitar tocar o rosto com as mãos não lavadas

• lavar bem as mãos com frequência

• higienizar a coriza nasal com lenços descartáveis

• manter distância de pessoas doentes

• evitar aglomerações.