Sine Municipal de Porto Velho disponibiliza vagas para o primeiro emprego e Pessoas com Deficiência

O Sine Municipal de Porto Velho anunciou a abertura de novas oportunidades de trabalho, com ênfase nas vagas voltadas para quem está em busca do primeiro emprego e também para pessoas com eficiência. No total, são oito vagas em diversas áreas, proporcionando uma porta de entrada para quem deseja iniciar sua carreira ou encontrar uma nova colocação no mercado profissional.

Para quem está em busca do primeiro emprego, o Sine oferece vagas para funções que não exigem experiência, como operador de loja, fiscal de prevenção e perdas e operador de caixa. Essas vagas são destinadas a candidatos com ensino médio completo. Além disso a função de operador de loja está disponível para ambos os sexos, com os mesmos requisitos de ensino médio completo e disponibilidade de horário, mas, neste caso, a vaga é específica para pessoas com deficiência (PcD). Não é necessária experiência prévia.

Para se candidatar, os interessados devem comparecer ao Sine Municipal, localizado na avenida Sete de Setembro, nº 1170, Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais e o comprovante de escolaridade. A consulta de vagas e o envio do currículo também estão disponíveis no https://www.portovelho.ro.gov.br/sine/vagas.

Mais informações pelo telefone (69) 3216-3331.