Porto Velho Shopping anuncia temporada de descontos até 20 de janeiro

O ano começa com descontos no Porto Velho Shopping, que promove a tradicional campanha Super Saldo, de 6 a 20 de janeiro. Durante o período, as lojas oferecerão descontos em roupas, calçados, acessórios e artigos eletroeletrônicos, garantindo aos clientes as últimas oportunidades de aproveitar promoções exclusivas.

"Janeiro é conhecido por suas promoções de início de ano, quando os consumidores buscam descontos atrativos. Nos colocamos dentro desse movimento no Super Saldo, onde preparamos ofertas em uma variedade de produtos”, explica Cássio Mendonça, superintendente do Porto Velho Shopping.

“Queremos garantir a satisfação dos clientes, proporcionando descontos significativos, ao mesmo tempo em que apoiamos os lojistas para manterem um bom ritmo de vendas durante esse período de entressafra no comércio”, destaca.

Durante o período da liquidação, os clientes poderão explorar uma ampla variedade de produtos, desde moda até eletrônicos, com descontos em diversas lojas participantes. Para aproveitar as ofertas, basta baixar o aplicativo do Porto Velho Shopping, realizar o cadastro e clicar na aba “Cupons”.