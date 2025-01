Hildon Chaves, ex-prefeito de Porto Velho, ganha aprovação e está entre os 10 melhores do Brasil

O ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, recebeu um importante reconhecimento nacional: foi classificado como o sétimo prefeito mais bem avaliado do Brasil, segundo pesquisa do Instituto AtlasIntel. O levantamento, que avalia indicadores como aprovação popular, qualidade dos serviços públicos e capacidade de gestão, colocou Chaves entre os dez primeiros colocados do país, com 67% dos entrevistados destacando sua gestão como uma das mais reconhecidas nacionalmente.

A pesquisa da AtlasIntel, realizada entre os dias 20 de novembro e 15 de dezembro de 2024, com margem de erro de ±1 a 4p.p., aponta um alto índice de aprovação popular para a gestão de Hildon Chaves, que chegou a 90% em sondagens locais. Esse resultado é fruto de avanços significativos em diversas áreas, como infraestrutura, habitação, sustentabilidade e educação, além de uma gestão fiscal sólida.

Entre os principais feitos de sua administração estão a pavimentação de mais de 800 km de vias, a modernização do transporte público e a construção de centenas de unidades habitacionais. Chaves também investiu em inovação e sustentabilidade, posicionando Porto Velho em eventos de relevância nacional e internacional, como o Fórum de Sustentabilidade e o Encontro ICLEI Amazônia.

A pesquisa representa consolidação da popularidade de Hildon Chaves e amplia sua projeção política, tornando-o um nome forte para futuras disputas no estado de Rondônia.

Para ter acesso a pesquisa completa, acesse aqui.