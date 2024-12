Ieda Chaves acompanha cerimônia de inauguração do novo Terminal Rodoviário de Porto Velho

Após longos anos de espera e um esforço conjunto, o Terminal Rodoviário de Porto Velho, batizado com o nome “Destemidos Pioneiros”, foi entregue na segunda-feira (30), na capital rondoniense. O evento foi acompanhado pela deputada estadual e, ainda, primeira-dama, Ieda Chaves (União Brasil), que reconheceu o empenho da gestão em entregar à população a estrutura.

A obra, orçada em R$ 44 milhões, sendo financiada em partes iguais pela Prefeitura e emenda parlamentar da ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil), a nova estrutura foi projetada pela Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc) com foco na sustentabilidade e na identidade amazônida. A fachada, inspirada no rio Madeira e na flora local, e o design térmico são destaques do projeto, que promete oferecer mais conforto e eficiência aos usuários.

Em seu discurso, Ieda Chaves ressaltou a importância do trabalho realizado pela gestão anterior, afirmando que "o trabalho feito pela gestão Hildon Chaves em Porto Velho sempre estará na memória da população, bem como a de Mariana". Ela também expressou sua gratidão aos eleitores e pediu bênçãos divinas para a cidade.

"Que Deus continue abençoando Porto Velho e que possamos, através do nosso mandato como parlamentar, que segue por mais dois anos, em conjunto com o novo prefeito da capital e o deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil), continuar trabalhando para o desenvolvimento da nossa cidade", afirmou a parlamentar.

Ana Flávia Venâncio

Compromisso

A parlamentar finalizou seu discurso agradecendo a todos os colaboradores e usuários, reafirmando seu compromisso em servir. "Nos próximos dois anos, vamos continuar trabalhando na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) para fortalecer a infraestrutura da cidade, investir em educação e saúde, e promover o desenvolvimento econômico de Porto Velho", disse Ieda Chaves.

Novo marco

Em um discurso emocionado, o prefeito Hildon Chaves falou que a obra é um novo capítulo na história da cidade. A antiga rodoviária, com mais de 40 anos, dá lugar a um terminal moderno e funcional. "É com grande satisfação que entregamos essa obra tão importante para a nossa cidade", afirmou o prefeito. "A antiga rodoviária era um retrato do passado e, muitas vezes, nos causava vergonha. Agora, Porto Velho tem uma rodoviária à altura de sua população."

O prefeito destacou as dificuldades enfrentadas durante a construção da nova rodoviária e agradeceu aos trabalhadores envolvidos na obra. "Não poderia deixar de mencionar os trabalhadores que, mesmo em condições precárias, se dedicaram para que essa obra se tornasse realidade. A vocês, o meu mais sincero agradecimento", disse.

Ana Flávia Venâncio

Serviço

O novo prédio está localizado na Avenida Governador Jorge Teixeira com Carlos Gomes, no bairro São Cristóvão.