Prefeitura de Porto Velho entrega nova rodoviária à população

Os transtornos provocados pela falta de estrutura do antigo terminal rodoviário da capital ficaram para trás. No final da tarde da segunda-feira (30), a Prefeitura de Porto Velho fez a entrega da nova estrutura, totalmente moderna, uma das maiores obras da gestão Hildon Chaves. O ato representa um marco histórico aos porto-velhenses, um sonho tão almejado e que, agora, após mais de 40 anos de espera, se tornou realidade.

A nova rodoviária passa a ser chamada “Terminal Rodoviário Destemidos Pioneiros”, homenagem ao contexto histórico da construção da cidade e do estado de Rondônia.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Hildon Chaves expressou o sentimento de dever cumprido.

“Estamos encerrando o nosso mandato e sinto muito orgulho de estar entregando essa obra. É um marco muito importante. A antiga rodoviária tinha mais de 40 anos, e hoje a sociedade rondoniense está celebrando essa grande conquista. Daqui pra frente não vamos passar vergonha com aquela velha rodoviária. Não fizemos pedra fundamental, fizemos uma solenidade para demolir a antiga rodoviária e no mesmo espaço construir uma das rodoviárias mais bonitas do Brasil. A rodoviária que vai honrar todos os porto-velhenses e rondonienses".

Rodoviária foi construída com recursos próprios e emenda parlamentar

Hildon Chaves falou ainda da importância de oferecer um ambiente moderno e seguro aos trabalhadores e a quem frequenta o terminal, e agradeceu aos envolvidos no processo. "Eu, como prefeito, não poderia deixar de entregar uma obra dessa grandeza iniciada na nossa gestão. Também não teria condições de deixar aqueles trabalhadores lá naquele terminal provisório, com condições precárias. Agradeço a todos pela confiança em nosso trabalho, à parceria da nossa ex-deputada federal Mariana Carvalho, que destinou emenda para que essa obra acontecesse. Faço um agradecimento especial à Ieda, que sempre esteve ao meu lado e hoje é deputada estadual, fazendo um excelente trabalho. Obrigado, Porto Velho, por ter deixado eu cuidar de você”.

A obra teve investimento de aproximadamente R$ 44 milhões, sendo R$ 22 milhões de recursos próprios e R$ 22 milhões de emenda da ex-deputada federal Mariana Carvalho, que prestigiou a solenidade de inauguração e destacou a importância deste legado para o estado.

“Muitas pessoas chegaram pela rodoviária para a construção da nossa cidade. Essa obra tem uma representatividade imensa. Antes, eu ouvia das pessoas que era uma vergonha, nossa cidade, nosso estado, ter uma rodoviária considerada a mais feia do Brasil. E, através da confiança da população, enquanto deputada federal, tive a oportunidade de destinar recursos para uma obra tão importante e emblemática: a construção do novo terminal rodoviário. Ouvi muitos dizerem que essa seria mais uma promessa. Mas, graças a Deus, tive a alegria de ter ao meu lado e à frente da gestão municipal, por oito anos, o prefeito Hildon Chaves. Quero agradecer a todos os trabalhadores, engenheiros, arquitetos, gestores e ao nosso prefeito Hildon, juntamente com a primeira-dama, nossa deputada Ieda Chaves, pela confiança. Também agradeço à Câmara de Vereadores que esteve ao nosso lado e ao meu irmão, deputado federal Maurício Carvalho, que tem dado continuidade ao nosso trabalho. Estamos entregando hoje uma das rodoviárias mais bonitas do Brasil, que vem para trazer o progresso a Porto Velho”.

Para o deputado federal Maurício Carvalho, a inauguração da nova rodoviária representa novos cenários para o progresso da cidade. “Certamente, um momento histórico, que irá fortalecer o turismo de nossa capital, que já tem um grande potencial. A gestão Hildon Chaves deixa esse legado, com esse cartão postal, juntamente com a ex-deputada Mariana Carvalho”, declarou o deputado.

A cerimônia de inauguração contou ainda com a participação da primeira-dama e deputada estadual, Ieda Chaves, demais deputados estaduais, vereadores, secretários municipais, autoridades eclesiásticas, empresários, população em geral e da imprensa local.

Eduardo Reinheimer atua no ramo da hotelaria e da gastronomia há mais de 20 anos

NOVOS CENÁRIOS

A construção da nova rodoviária já tem gerado grandes movimentações no entorno, aquecendo a economia local. Um cenário bem diferente, comparado ao que era visto. O empresário Eduardo Reinheimer atua no ramo da hotelaria e da gastronomia há mais de 20 anos na região. Para ele, a entrega da obra é um presente, que irá aquecer ainda mais o fluxo de seus negócios.

“Aqui, a imagem que a gente tinha era bem precária. Antigamente se encontrava um galpão velho, cheio de pombos. E quando falavam que a rodoviária iria sair, eu duvidava. Mas passei a acreditar quando o prefeito afirmou que iria inaugurar. E fico muito feliz pela obra ter iniciado e concluída na gestão do prefeito Hildon Chaves. A nova estrutura está excelente. Acredito que a tendência no movimento é melhorar, pois teremos um fluxo migratório maior. A Prefeitura, na gestão de Hildon Chaves está de parabéns”, declarou.

Sabino Bedin expressou a alegria com o novo ambiente de trabalho

O gerente de uma empresa de ônibus, Sabino Bedin, também expressou o contentamento com o resultado do trabalho. “Uma obra muito boa, com uma magnitude incrível, que irá atender a população tanto de Porto Velho quanto de todo o estado de Rondônia com mais qualidade e conforto. Parabéns à Prefeitura, na gestão de Hildon Chaves, e às demais autoridades envolvidas. Nossa frota já está atendendo, com prontidão à população. Um ganho para o poder público e para a nossa cidade”, afirmou.



NOVA ESTRUTURA

São 8.457,59 metros quadrados de área construída, 13 plataformas de embarque e desembarque, 26 boxes e agências para as empresas, sala VIP, saguão de espera, praça de alimentação com lanchonetes e restaurante, 11 lojas, área administrativa, fraldário e banheiros. Todo o projeto foi elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc). Já o andamento das obras esteve sob gerenciamento e fiscalização da Secretaria Municipal de Obras (Semob).

A obra foi concebida pela Semesc para integrar aspectos culturais e ambientais, com uma estética que valoriza os elementos naturais da região amazônica. A fachada remete ao rio Madeira e o tom amadeirado faz referência às árvores locais. O piso simboliza a seringueira, árvore emblemática da Amazônia.

A rodoviária é um antigo anseio da população que compareceu para prestigiar

A equipe técnica da Semesc dedicou todo o seu corpo técnico para atuar em diversas frentes, desde a captação de recursos de convênios, até a emissão de todas as licenças legais, incluindo a elaboração dos projetos de engenharia, arquitetura, topografia e sondagem do solo. O projeto arquitetônico também contemplou o meio ambiente e a geração de energia, priorizando o desempenho térmico adequado do local. A funcionalidade é um dos pontos destacados pelos arquitetos. As modificações criadas foram pensadas também para desafogar o trânsito da região.

Além de entregar uma estrutura moderna, o empreendimento vai melhorar a mobilidade e o conforto para os passageiros. Com a inauguração, a Prefeitura irá fomentar a economia local, tanto para os empreendedores que irão se estabelecer nas lojas, quanto para os comerciantes do entorno da rodoviária. A nova estrutura já conta com boxes comerciais em pleno funcionamento e também já foram iniciadas as operações das empresas de transporte.

Os primeiros ônibus sairam às 20h da segunda-feira do novo terminal

PRAÇA REVITALIZADA

Outra novidade é a revitalização total da praça localizada em frente à rodoviária, que recebeu calçamento, bancos e lixeiras, além de iluminação em LED, com o propósito de proporcionar conforto e segurança. A praça foi batizada como Maximino Bedin, uma homenagem e valorização dos serviços desenvolvidos pelo ex-trabalhador rondoniense, que deixou um importante legado no setor de transportes.

A praça conta ainda com um monumento, que também recebeu o nome "Destemidos Pioneiros", e é assinado pelo artista plástico Bruno Souza. O monumento é um tributo à história e aos pioneiros de Rondônia, simbolizando a força e a resiliência dos rondonienses. A obra de 2,6 metros de altura e 3 toneladas representa o espírito de progresso e diversidade que moldaram a cidade de Porto Velho.

SOBRE AS OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS

Desde as 20 horas da segunda-feira (30), todas as operações rodoviárias passaram a ser transferidas para o novo terminal rodoviário, localizado na Avenida Jorge Teixeira. O terminal provisório foi desativado às 23h59 do mesmo dia.

A Prefeitura de Porto Velho orienta a população para que programe seu deslocamento para o novo terminal, que foi planejado para oferecer mais conforto, segurança e eficiência no atendimento aos usuários.