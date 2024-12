Gestão do prefeito Hildon Chaves entrega mais de 800 km de asfalto para Porto Velho

O ano de 2024 termina com uma capital muito diferente do que era em 2017. Com asfalto de qualidade nos quatro cantos do município, em locais, inclusive, em que os moradores esperavam pela melhoria há mais de 30 anos. A gestão do prefeito Hildon Chaves, após dois mandatos, se encerra com mais de 800 km de asfalto feito no distrito sede e demais distritos.

Foram mais de 60 bairros atendidos com pavimentação e recapeamento. Bairros que foram esquecidos pelas gestões anteriores e atendidos por contratos feitos pela Prefeitura, a exemplo do Três Marias, Mariana, Novo Horizonte, Cidade do Lobo, Planalto I e II.

Outros bairros em que os moradores aguardaram por décadas a chegada do asfalto são o Nova Esperança e o Igarapé. No primeiro foram mais de 60 ruas pavimentadas e a entrega de uma nova via, a Santos Dumont, que junto a Décio Bueno ligou bairros da zona Norte da cidade ao centro de Porto Velho, com saída para o Espaço Alternativo.

O distrito de Vista Alegre do Abunã, também recebeu asfalto através de uma força-tarefa, que transportou maquinário, massa asfáltica e mão de obra para o local, com mais de 250 km de distância do centro de Porto Velho.

“O asfalto gera qualidade de vida, é algo que o cidadão rondoniense não estava habituado. Ao longo das duas gestões demos prioridade a esse trabalho. Demos atenção a bairros que até então eram esquecidos, mesmos muito populosos. Hoje podemos afirmar que entregamos uma cidade muito diferente do que era, e com asfalto de qualidade”, disse o prefeito Hildon Chaves.

Construção de meio-fio e sarjeta contemplou ruas de diversas zonas da capital

MEIO-FIO E SARJETA

Em 2023, foram mais de 300 km de construção de meio-fio e sarjeta. Em 2024, mais um contrato foi assinado pela Prefeitura de Porto Velho, contemplando ruas de diversas zonas da capital, com fiscalização através da Secretaria Municipal de Obras (Semob). São cerca de 120 km de meio-fio e 120 km de sarjeta construídos em pontos que receberam o asfalto recentemente. A obra faz parte do serviço de drenagem superficial e mais de 60% deste segundo contrato já foi entregue.

“É um contrato que é uma iniciativa inédita na capital, um trabalho que vai além da estética. Damos prioridade aos locais onde o asfalto foi feito recentemente e esse trabalho ajuda com o escoamento das águas da chuva, colaborando com a drenagem e a preservação do asfalto”, afirma o prefeito.

Na lista dos bairros já atendidos em 2024 estão Aeroclube, Maringá, Tancredo Neves, Ronaldo Aragão, JK, Lagoinha e Areia Branca. Entre os que receberam maior extensão de meio-fio e sarjeta estão o Lagoinha, com mais de 16 km; Ronaldo Aragão, com 14,7 km; Aeroclube, com 14,5 km e Areia Branca, com 13,3 km.

Segundo o titular de Obras, Diego Lage, “nosso mapeamento, feito através da Semob, avaliou e deu prioridade aos bairros que não contém meio-fio e sarjeta de nenhuma forma, além dos locais onde nossas equipes de recapeamento e pavimentação já estão em atuação”.