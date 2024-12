Prefeitura realiza sorteio do residencial Porto Fino e beneficia mais de 300 famílias com o sonho da casa própria

Em um ato emocionante e aguardado por centenas de famílias, a Prefeitura de Porto Velho sorteou, na segunda-feira (30), os moradores contemplados para habitação no residencial Porto Fino. A contratação original do empreendimento aconteceu em 2013, mas as obras foram paralisadas em 2017 e retomadas em 2022, com recursos próprios do município.

Durante a solenidade, realizada no Teatro Banzeiros, 304 famílias foram sorteadas com o número da moradia, informações sobre o bloco, andar e localização exata de cada um dos apartamentos. De acordo com o prefeito Hildon Chaves, os apartamentos estão prontos e deverão ser entregues no primeiro semestre de 2025.

“Nós fizemos uma parceria com a Caixa Econômica e um investimento de quase R$ 30 milhões. Esse investimento vai se materializar em aproximadamente 1.200 apartamentos. São imóveis que estavam paralisados há quase 10 anos, já que a construtora responsável faliu, e a Caixa Econômica Federal credenciou uma nova construtora para dar continuidade a esses imóveis. Porém, faltavam recursos para isso. A Prefeitura de Porto Velho garantiu esses recursos para realizar o sonho da casa própria dessas milhares de pessoas.”

As unidades habitacionais foram destinadas às famílias que viviam em áreas de risco, como locais atingidos pela cheia do Rio Madeira, ocorrida em 2014, e Áreas de Preservação Permanente (APP), localizadas às margens de canais e valas de drenagem. A próxima etapa contempla a finalização da obra e a entrega das chaves aos moradores.

Há 24 anos Raimundo aguardava realizar o sonho da casa própria

A emoção tomou conta de Raimundo Nonato da Silva, que há 24 anos aguardava realizar o sonho da casa própria. “Eu tô desde 2000 num lugar que é uma área verde. Eu não sabia. Eu comprei, construí, depois, quando estava tudo pronto, chegaram os papéis dizendo que era um lugar onde não deveria ter construído. Aí começou a dor de cabeça e o medo de ficar desamparado, né? Mas sempre tive fé, esperança de que Deus ia abençoar um dia. É muita alegria e muita felicidade acabar com esse tormento e essa dor”, afirmou.

O sorteio também aliviou a longa espera do aposentado Didino Mops, que, desde a enchente de 2014, morava de aluguel e aguardava pelo sorteio. “Foram 14 anos esperando, desde o tempo da enchente, e agora eu e minha filha vamos para o nosso apartamento”, comemorou.

HABITAÇÃO

A Prefeitura de Porto Velho investiu R$ 28 milhões para a retomada e conclusão dos empreendimentos habitacionais Porto Fino, Porto Bello I, Porto Madero II e V, totalizando, com os quatro empreendimentos, 1.168 apartamentos. Em outubro deste ano, as unidades do residencial Porto Bello I foram entregues aos moradores.